Morre John Sykes, ex-guitarrista do Whitesnake, aos 65 anos

O mundo da música perdeu uma figura icônica nesta segunda-feira, 20. John Sykes, conhecido pelo trabalho como guitarrista em bandas como Whitesnake e Thin Lizzy, morreu aos 65 anos, após uma longa batalha contra o câncer.

A notícia foi compartilhada no Instagram oficial do artista.

"É com grande tristeza que compartilhamos que John Sykes faleceu após uma dura batalha contra o câncer. Ele será lembrado por muitos como um homem com um talento musical excepcional, mas, para aqueles que não o conheceram pessoalmente, ele era um homem atencioso, gentil e carismático, cuja presença iluminava a sala. [...] Em seus últimos dias, ele falou de seu sincero amor e gratidão por seus fãs que estiveram ao seu lado ao longo de todos esses anos”, diz a publicação.

Sykes faz parte da lista dos “100 Maiores Guitarristas de Heavy Metal de Todos os Tempos” da revista Guitar World, em 2004. Ao longo da carreira, ntegrou outras bandas de destaque além do Whitesnake, como Tygers of Pan Tang e Blue Murder, além de ter tocado com o cantor John Sloman. A habilidade técnica e presença de palco marcante fizeram dele um dos guitarristas mais reverenciados da cena do heavy metal.

Ele deixa um legado musical memorável, com sucessos como "Is This Love" e "Here I Go Again", gravados ao lado do Whitesnake. Foi casado com Jennifer Brooks-Sykes entre 1989 e 1999 e deixa três filhos: James, John Jr. e Sean.

Show histórico no Rock in Rio de 1985

Sykes fez uma participação histórica na apresentação do Whitesnake no primeiro Rock in Rio, em 1985. A banda se apresentou no dia 19 de janeiro, na penúltima noite do festival, diante de uma plateia de cerca de 250 mil pessoas.

Na época, o Whitesnake estava em um momento de grande sucesso e reconhecimento, graças ao álbum "Slide It In" (1984), que trazia hits como "Love Ain’t No Stranger" e "Slow an’ Easy". John Sykes, que havia se juntado à banda em 1983, teve um papel crucial no som mais pesado que o grupo adotou. A performance foi marcada pelo carisma de David Coverdale, líder e vocalista da banda. A setlist contou com clássicos que mesclavam o hard rock e o blues característicos da banda. Além disso, o show teve grande repercussão pela qualidade técnica dos músicos e pela energia contagiante que dominaram o palco naquela noite.

