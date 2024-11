Morre Agnaldo Rayol, um dos grandes nomes da música brasileira, aos 86 anos

Agnaldo Rayol, cantor, ator e apresentador brasileiro, faleceu nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2024, aos 86 anos. Iniciando sua trajetória artística aos cinco anos, Rayol tornou-se um dos grandes ícones da música romântica e das artes no Brasil, com uma carreira que atravessou sete décadas. Sua morte representa uma perda para o cenário cultural brasileiro, e ele será lembrado por seu talento incomparável e dedicação às artes. A família de Agnaldo Rayol confirmou sua morte por meio de um comunicado à imprensa.

A morte, segundo a família, foi em decorrência de uma queda em seu apartamento durante a madrugada. O artista estava internado no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, Zona Norte da capital paulista. O falecimento foi anunciado em nota enviada à imprensa pelos familiares:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada.

Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve".

Quem foi Agnaldo Rayol

Nascido em 3 de maio de 1938, em Niterói, no Rio de Janeiro, Agnaldo Coniglio Rayol iniciou sua carreira ainda criança, participando de um programa de rádio de Renato Murce na Rádio Nacional aos cinco anos. Ele se destacou pela voz potente e pelo carisma, qualidades que o acompanhariam ao longo de sua vida. Aos 12 anos, Rayol fez sua estreia no cinema com o filme Também Somos Irmãos, dando início a uma carreira como ator que incluiria 14 filmes. Na música, seu repertório romântico e de grandes interpretações conquistou o público brasileiro, consolidando-o como uma referência na música popular.

Ao todo, lançou 56 discos, sendo O Amor É Tudo, de 2011, o último de sua discografia. O auge da carreira de Agnaldo Rayol ocorreu nos anos 1960, quando ele conquistou grande popularidade na televisão e chegou a comandar programas na TV Record. Com o Corte Rayol Show, ao lado de Renato Corte Real, Agnaldo firmou sua presença como comunicador e figura carismática da televisão brasileira. Sua versatilidade permitiu que ele transitasse entre a música, o cinema e a TV, sempre com grande receptividade do público.

Um dos grandes marcos de sua carreira musical foi a interpretação de Tormento d’Amore, trilha sonora da novela Terra Nostra, da TV Globo. A canção tocou o coração dos brasileiros e reforçou a imagem de Rayol como um dos maiores intérpretes românticos do país.