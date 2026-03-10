Babu, Milena ou Chaiany? Veja quem deve sair do BBB 26 no Paredão de hoje

A disputa do sexto Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, Babu está mais cotado para sair, mas Milena também aparece com rejeição.

O que dizem as pesquisas?

Enquetes divulgadas nesta terlça-feira, 10, apontam o participante que deve sair nesta noite. Entretanto, em comparação à primeira enquete divulgada após a formação do Paredão, Babu já perdeu 4,57 pontos percentuais de intenção de voto, enquanto Milena ganhou 6,27 pontos percentuais, o que acirra a disputa pela permanência na Casa. Chaiany segue muito abaixo dos dois.

Resultados consolidados

Sites: Babu 44,75% x Chaiany 1,69% x Milena 53,55%

YouTube: Babu 57,67% x Chaiany 4,67% x Milena 38,10%

Twitter: Babu 77,83% x Chaiany 8,71% x Milena 13,47%

Instagram: Babu 70,60% x Chaiany 1,67% x Milena 27,73%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu55,56% x Chaiany 3,35% x Milena 41,17%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.