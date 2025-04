Homem é detido nos EUA após manter sete tigres ilegalmente em casa com alegação de 'apoio emocional'

Karl Mitchell, de 71 anos, foi preso em Nevada, Estados Unidos, após manter sete tigres de maneira ilegal em sua residência. O homem alegou que os felinos eram seus "animais de apoio emocional", uma justificativa que, segundo as autoridades, não é válida legalmente.

Mitchell não possuía as licenças necessárias para a posse dos tigres, além de não oferecer as condições adequadas para o bem-estar dos animais. Em 2 de abril, um mandado de busca foi cumprido na propriedade de Mitchell, o que resultou em sua prisão.

O Gabinete do Xerife do Condado de Nye informou que Mitchell violou diversas normas durante os anos em que manteve os tigres. "Ele foi visto circulando com os felinos fora de sua propriedade e até no deserto, o que é uma infração.

Além disso, há publicações dele nas redes sociais com pessoas interagindo com os tigres, o que também configura uma violação", afirmou o xerife Joe McGill em entrevista à KSNV.

O homem alegou que não precisava de permissões especiais, pois tratava os tigres como "animais de apoio emocional". No entanto, a Lei dos Americanos com Deficiências de 1990, que regula os direitos de pessoas com deficiência nos EUA, não reconhece tigres ou outros grandes felinos como animais terapêuticos.

Além disso, Mitchell tentou justificar a posse dos felinos com a alegação de tê-los "resgatado" de Joe Exotic, o infame ex-cuidador de zoológico, figura central do documentário Tiger King, mas Exotic negou qualquer envolvimento.

Os tigres confiscados foram avaliados por um veterinário no momento da apreensão. Alguns animais estavam desnutridos, e havia indícios de negligência, como pratos de água com algas. As autoridades informaram que os felinos serão levados para um santuário, onde ficarão sob cuidados especializados.

Possíveis novas acusações contra Mitchell



As autoridades não descartam a apresentação de novas acusações contra Mitchell, que também foi detido por resistência à prisão e posse ilegal de uma arma de fogo. Após o episódio, ele foi libertado sob fiança no valor de 6.000 dólares. A situação dos tigres, agora sob custódia, continua sendo acompanhada pelas autoridades locais, enquanto os responsáveis pelo santuário aguardam orientações sobre o futuro dos felinos.