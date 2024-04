Dinheiro sujo, látex e pólvora: perfumes com aromas inusitados ganham popularidade

Já em 2018, a marca Filigree & Shadow lançou o Sui Generis, com notas de chiclete, rosa, couro e metanfetamina. O dono da marca, James Elliott, também criou o Laughing With a Mouthful of Blood, com notas de Coca-Cola, linho e tabaco. Atualmente, ele está trabalhando em um perfume baseado em couro, suor, cigarros e roupa de baixo usada.

Trata-se de uma moda aparentemente bastante popular -- ou que ao menos suscita o interesse de muitas pessoas --, ainda que polêmica. Para aqueles que querem ter um cheiro único e ousado, escolher um perfume à base de sangue ou sêmen pode ser uma boa opção.

No entanto, ao que tudo indica, a maioria das pessoas ainda prefere o aroma de flores.

Com informações do New York Times.