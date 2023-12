Depois de 'Stayin Alive', música de Taylor Swift é eleita ideal para reanimar parada cardíaca

Na últimas semanas, só se fala dela! Taylor Swift é um fenômeno no mundo todo e agora além do sucesso nos palcos, também irá ajudar os médicos socorristas.

Um estudo publicado pela Associação Americana do Coração (AHA) afirmou que a música "You're Losing Me (From the Vault)", da cantora, é ideal para reanimar alguém que está passando por uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o órgão, a canção tem 103 batimentos por minuto, tempo suficiente para reanimar o coração em massagens torácicas. No estudo, a AHA brincou: "A letra pode ser comovente, mas a batida pode salvar o coração".

Outra música que era utilizada em situações como essa, é o Stayin' Alive" do Bee Gees, considerada a canção mais utilizada para reanimar corações. A ação dos socorristas deve ser realizada entre 100 e 120 batimentos por minuto, algo que a canção proporciona.

Ouça a música: