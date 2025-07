Vini World 2025: Vinícius Jr. reúne centenas de famosos em festa milionária; veja valores

O atacante Vinícius Júnior do Real Madrid recebeu centenas de convidados entre os dias 19 e 20 de julho para celebrar seu aniversário de 25 anos. A festa, promovida no suntuoso Sítio Lajeado, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro, ficou conhecida como “Vini World 2025”.

O aluguel do Sítio Lajeado, para apenas uma noite, sem incluir pacotes adicionais como decoração e buffet, custa pelo menos R$ 98 mil. Cerca de 500 convidados marcaram presença no evento, da cantora Anitta ao streamer e empresário Casimiro Miguel, o Cazé.

Os convidados usaram looks pretos para realçar os adereços tecnológica do evento, que abusou de drones, LEDs e fogos de artifício.

As celebridades no Vini World 2025

A primeira noite foi embalada por shows de peso, como Ludmilla, Oruam e Orochi. Já a grande estrela internacional a marcar presença no palco foi o rapper americano Travis Scott.

O segundo dia de festa teve um parque de diversões, batizado de “Parque Vini World”, com brinquedos como barco viking, tiro ao alvo e comidas típicas de parque, incluindo cachorro-quente, pipoca e algodão doce, segundo apuração do jornal O Globo.

Ivete Sangalo foi a grande atração musical do segundo dia. À noite foi a vez do baile funk pedir passagem, com direito a um show do Furacão 2000. O evento terminou com um pagode ao amanhecer desta segunda-feira, 21.