Cobra encontrada na Índia pode ser a maior já descoberta

De acordo com uma nova pesquisa, uma cobra antiga descoberta na Índia pode ter sido maior do que um ônibus e pesado cerca de uma tonelada. O fóssil, encontrado próximo a uma mina de carvão, possui de onze a quinze metros de comprimento, estimam os cientistas. Até agora, a maior cobra já encontrada havia sido descoberta na Colômbia, medindo cerca de treze metros.

Hoje, a maior cobra existente é a píton-reticulada, com aproximados dez metros.

O animal pré-histórico viveu há 47 milhões de anos, de acordo com o estudo. Provavelmente se trata de um predador que matava suas presas por constrição, apertando-as até a morte. As informações são da pesquisa, publicada no periódico científico Scientific Reports.

O fóssil foi encontrado no ano de 2005. Os autores da pesquisa analisaram 27 vértebras fossilizadas, algumas das quais ainda estavam ligadas às outras.

O nome escolhido para o réptil foi Vasuki indicus, em homenagem à cobra mítica que se enrola em volta do pescoço do deus do hinduísmo Shiva. Foi o que afirmou Debajit Datta, um dos coautores do estudo.

Considerando o tamanho do animal, é provável que ele fosse bastante lento, atacando suas presas por meio de emboscadas. Apesar de não ser possível saber exatamente do que a cobra se alimentava, outros fósseis encontrados na área sugerem que o réptil convivia com tartarugas, crocodilos e peixes.