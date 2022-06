Beyoncé lança "Break my soul", primeiro single do álbum "Reinassance"; confira

A cantora Beyoncé lançou na madrugada desta terça-feira, 21, o single “Break My Soul”, a primeira canção do projeto, "Renaissance". A artista também incluiu a canção “número 6”, indicando que essa deve ser a sexta faixa do álbum.

A artista anunciou que o álbum completo chegará às plataformas no próximo mês, com previsão para dia 29 de Julho. Na divulgação do single, a cantora incluiu “Act I”, indicando que deve dividir o projeto em algumas partes.

Algumas plataformas digitais publicaram a mesma arte usada pela cantora nas redes sociais. O álbum “Renaissance” é o primeiro projeto após o aclamado álbum “Lemonade” lançado em 2016. O projeto também marca o retorno ao trabalho solo da cantora, já que em 2018 ela saiu em turnê com o marido e rapper Jay-Z.

Veja também:

Ouça: