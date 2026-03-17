BBB 26: Público já decidiu? Enquete revela quem deve sair hoje no paredão

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 9º paredão. Nessa terça-feira, 17, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Ana Paula Renault, Breno e Leandro.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.

Até as 15h, já foram apurados 6.823.568 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Breno lidera a rejeição com 54,68% dos votos.

Leandro (Boneco) aparece em segundo lugar, com 23,55%, enquanto Ana Paula tem 21,67% e segue como a menos votada para sair.

Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Breno continua com o percentual parecido, enquanto Ana Paula ganhou alguns décimos na rejeição. Apesar do ajuste, a liderança de Breno ainda é confortável.

O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites, Ana Paula aparece como a mais rejeitada, enquanto nas redes sociais ela é a menos votada para deixar a casa.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Ana Paula 47,39% x Breno 36,11% x Leandro 16,50%

x Breno 36,11% x Leandro 16,50% YouTube: Ana Paula 31,12% x Breno 48,20% x Leandro 20,36%

Ana Paula 31,12% x x Leandro 20,36% Twitter: Ana Paula 13,76% x Breno 63,39% x Leandro 22,85%

Ana Paula 13,76% x x Leandro 22,85% Instagram: Ana Paula 16,06% x Breno 55,38% x Leandro 28,56%

Ana Paula 16,06% x x Leandro 28,56% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Ana Paula 21,67% x Breno 54,68% x Leandro 23,55%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.