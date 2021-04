Unicórnio mexicano, Kavak capta US$ 485 mi e mira expansão no Brasil

A startup mexicana de carros usados Kavak captou uma quantia recorde para financiar uma grande expansão no Brasil e agora está avaliada em US$ 4 bilhões.

A startup da Cidade do México planeja iniciar operações no Brasil após a rodada de financiamento da Série D, que levantou US$ 485 milhões e foi liderada pela D1 Capital Partners, Ribbit Capital, BOND e Founders Fund Management.

A empresa, que atualmente opera no México e na Argentina, pode entrar em outros países nos próximos 24 meses, disse o cofundador e CEO Carlos García.

“O mercado é enorme, está fragmentado e é realmente informal”, disse García em entrevista, acrescentando que o mercado de carros usados movimenta US$ 60 bilhões anuais somente no México, com 80% dessas transações feitas entre pessoas físicas. “A pandemia aumentou a confiança dos consumidores nas plataformas digitais, e a demanda por automóveis continuará crescendo globalmente devido às necessidades de distanciamento social.”

A Kavak compra carros usados por meio de seu aplicativo, reforma e depois vende os veículos aos consumidores, com a opção de financiamento de médio prazo. As transações da empresa deram um salto durante a pandemia, pois as medidas de distanciamento social incentivaram o deslocamento com segurança em carros próprios e aumentaram a demanda por opções de segunda mão mais baratas. O número de funcionários da empresa cresceu de 500 para 2,5 mil nos últimos seis meses.

A empresa planeja usar o financiamento para aumentar seu estoque para 30 mil carros nos próximos 18 meses - em relação aos 12 mil veículos atuais - e expandir linhas de financiamento, investir em tecnologia e em infraestrutura, incluindo depósitos e centros de reforma.

Com o investimento inicial da Kavak no Brasil, a startup terá mais infraestrutura no país do que no México, seu mercado doméstico, que é atualmente o maior.

A Kavak foi fundada em 2016 depois que García enfrentou vários contratempos ao tentar vender seu carro ao se mudar da Colômbia para o México, desde problemas mecânicos até o recebimento de informações incorretas sobre o veículo. Isso o estimulou a oferecer transparência em um mercado sujeito a fraudes e com potencial de crescimento em mercados emergentes além da América Latina, disse García.

Em rodadas anteriores, a Kavak também foi financiada pelo SoftBank Group, Greenoaks Capital, DST Global e Kaszek Ventures, entre outras empresas. García não quis dar uma estimativa de quando a empresa poderia realizar uma oferta pública inicial.