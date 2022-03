Ranking Negócios em Expansão: saiba como funciona a avaliação das empresas

O Ranking Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual, com o suporte técnico da consultoria PwC Brasil e está com inscrições abertas e gratuitas. A pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento sobre os negócios que tiveram maior crescimento em vendas e, por consequência, conquistaram grandes mercados em 2022.

Porém, é comum surgirem dúvidas sobre o funcionamento do projeto. O ranking resultará em um anuário dos negócios brasileiros, onde serão apresentadas as empresas que mais conseguiram expandir vendas.

Quer ter sua empresa listada no ranking Negócios em expansão? Inscreva-se já gratuitamente

Como funciona o ranking Negócios em Expansão

Período de inscrições (até 30 de abril)

Para participar do evento, as empresas devem enviar seus demonstrativos financeiros de 2021 para que a comissão analise e classifique as participantes. Mas como saber se seu negócio é elegível para participar? Qualquer grupo econômico ou empresa privada com sede no Brasil e com receita líquida anual entre R$ 2 milhões a R$ 300 milhões pode se inscrever.

Período de avaliação (de 1 de maio a 12 de julho)

O Ranking EXAME Negócios em Expansão será feito a partir da análise qualitativa de dados referentes a 2021 e 2020, para classificar as empresas participantes em categorias. Os empreendimentos serão agrupados conforme o crescimento da sua receita líquida anual para que o ranking consiga abarcar a diversidade das organizações, dentro da amostra dos participantes. A categorização será feita de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do IBGE.

Divulgação do Ranking EXAME Negócios em Expansão 2022 (Julho)

Depois dos dados serem trabalhados e organizados, a última etapa será a divulgação do Ranking EXAME Negócios em Expansão – onde serão apresentadas as empresas que mais cresceram nos últimos anos em números de vendas. O ranking será qualitativo e os dados serão apresentados em uma edição especial da revista em julho deste ano.

Não perca a chance de ter sua empresa no ranking Negócios em Expansão como uma das maiores empresas de 2022. As inscrições são gratuitas. Clique aqui e saiba mais

Por que escolher o Ranking Negócios em Expansão?

Há mais de cinco décadas, a EXAME tem como propósito fomentar o empreendedorismo no Brasil, auxiliando as empresas brasileiras a terem maior visibilidade pela construção do networking e divulgação de informações relevantes para o mercado. O Ranking Negócios em Expansão é mais uma das diferentes formas com que a EXAME se propõe a apoiar negócios no país. Para saber mais sobre a iniciativa, clique aqui.

Leia o regulamento do anuário Negócios em Expansão e aproveite a chance para inscrever seu empreendimento no ranking de negócios da EXAME. Inscreva-se agora clicando no link!