Com apoio do BID, BNDES tem R$ 5 bi para crédito para pequenas empresas

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou a liberação de 750 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais, para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do Brasil. O objetivo do dinheiro é ajudar na recuperação econômica das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

O BNDES complementa o montante com 150 milhões de dólares. No total, serão quase 5 bilhões de reais disponíveis para crédito. A expectativa é atender a mais de 11.000 pequenas empresas brasileiras.

Para levar o dinheiro até os empreendedores, o BNDES irá usar as instituições financeiras parceiras. O crédito terá como objetivo dar liquidez para os pequenos negócios e ajudá-los a investir em máquinas, equipamentos, veículos e bens para a produção.

O BNDES terá prazo de 25 anos, com cinco anos e meio de carência, para pagar o crédito do BID. A taxa de juros da operação é baseada na LIBOR. Para as empresas que tomarem o empréstimo, as condições variam conforme a análise de crédito.

Objetivo

Em nota, o BID diz que o financiamento é uma forma de “defender o tecido produtivo do Brasil”, que foi afetado pela covid-19. O objetivo do crédito seria, então, manter em operação o maior número possível de MPMEs que eram economicamente viáveis antes da crise.

Segundo pesquisa do Sebrae, 88,9% dos empresários relatam queda uma queda de 69%, em média, no faturamento semanal em comparação com uma semana normal pré-pandemia. No total, 68,1% afirmam precisar de crédito para manter a empresa operando sem precisar reduzir o quadro de funcionários.