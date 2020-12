Novo unicórnio brasileiro: Creditas recebe aporte de US$ 255 milhões

O Brasil ganha um novo unicórnio na reta final de 2020. A startup de crédito Creditas anuncia nesta sexta-feira, 18, o recebimento de um aporte de 255 milhões de dólares que a avaliou em 1,75 bilhão de dólares. A rodada série E foi liderada pelo LGT Lightstone e teve participação dos fundos Tarsadia Capital, Wellington Management, e.ventures e Advent International.

Os investidores anteriores da empresa, SoftBank, VEF, Kaszek Ventures e Amadeus Capital Partners também acompanharam a rodada. Até então, a empresa havia recebido 314 milhões de dólares em investimento.

“Temos acompanhado a Creditas há bastante tempo e entendemos que a empresa tem a combinação perfeita de um time de altíssima capacidade de entrega e um mercado endereçável enorme e que é mal atendido pelas instituições financeiras”, afirma Marcos Wilson Pereira, sócio da LGT Lightstone no Brasil.

Em carta assinada pelo presidente e fundador Sergio Furio, a Creditas se compromete a usar o capital para expandir em três frentes: fintech, soluções para o consumidor e mercado internacional.

Desde 2019, a Creditas trabalha para trazer produtos financeiros além do crédito com imóvel com garantia. Ao longo de 2020, por exemplo, ela entrou no mercado de benefícios corporativos e lançou uma loja que parcela cursos e produtos de tecnologia direto na folha de pagamento.

Fora do Brasil, o foco da empresa é no mercado mexicano, o segundo maior da América Latina, em que atua há quatro meses. “Creditas está nos inícios de uma jornada para penetrar o pouco explorado mercado de crédito com garantia no Brasil e no México” afirma Paulo Passoni, do SoftBank Latin America Fund.

Trajetória do negócio

A Creditas foi criada para oferecer opções de crédito mais baratas ao brasileiro. O negócio foi idealizado pelo espanhol Sergio Furio, que trabalhou no mercado financeiro em Nova York e ficou abismado quando soube pela namorada brasileira dos altos custos de crédito no país.

Em 2012, então, ele desembarcou em São Paulo para criar o BankFacil, uma plataforma de educação sobre crédito que prospectava clientes para os bancos tradicionais.

Foi só a partir de 2016 que a empresa entrou no mercado que a tornaria conhecida: o de crédito online com garantia de imóvel e automóvel. Foi aí que o negócio passou a adotar o nome Creditas.

Desde então, a Creditas já superou a marca de 1 bilhão de reais na carteira de crédito. Em setembro de 2020, o melhor mês da história da startup, o faturamento bateu 30,4 milhões de reais.

A projeção é que a Creditas termine 2020 com receita de 320 milhões, mais que o dobro do ano passado. Somada a receita dos três primeiros trimestres, a companhia faturou 232,1 milhões e teve prejuízo de 129 milhões de reais.

A Creditas atribui o prejuízo aos esforços para adquirir clientes, desenvolver novos produtos e expandir para outros mercados. Assim como empresas de tecnologia norte-americanas, a startup e seus investidores priorizam o alto crescimento ao lucro, em um primeiro momento do negócio.

A partir de agora, Furio se comprometeu a divulgar trimestralmente os resultados da Creditas.

Antes dessa rodada, a empresa havia recebido um aporte de 231 milhões de dólares em julho de 2019 liderado pelo Softbank. Na época, foi avaliada em 750 milhões de dólares.