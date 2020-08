Creditas supera a marca de R$ 1 bilhão em concessões a clientes

A fintech Creditas superou a marca de 1 bilhão de reais na carteira de crédito, o que representa um crescimento de 2,2 vezes na comparação com o mesmo período do ano passado. O total em portfólio foi alcançado mesmo com a redução do ritmo de crescimento no segundo trimestre, por causa da pandemia do novo coronavírus. A companhia atingiu 260 milhões de reais com margem líquida de clientes de 140 milhões de reais.

Já as emissões no mercado de capitais totalizaram 438 milhões de reais no primeiro semestre e são esperados 400 milhões de reais no terceiro trimestre.

“No começo de março, por conta da pandemia, preferimos ser cautelosos, pois não sabíamos como o mercado reagiria à situação. Embora nosso ritmo tenha diminuído, não paramos de crescer e os números comprovam. Em julho, voltamos ao crescimento acelerado que tínhamos e nossos planos de triplicar de tamanho nos próximos 12 meses estão mais ativos do que nunca”, comenta Sergio Furio, presidente da Creditas, em nota.

Nos últimos 12 meses, a fintech criou a unidade de negócio de empréstimo consignado privado, com a aquisição da startup Creditoo, um produto de financiamento de veículos, além da Creditas Store, plataforma de compras com desconto do valor na folha de pagamento para produtos, como iPhone, sem necessidade de cartão de crédito ou boleto. Também criou a antecipação salarial e a Creditas Home, pacote de soluções imobiliárias, que conta com reforma e troca de imóvel.