Creditas entra na briga pelo mercado de benefícios corporativos

O mercado de benefícios corporativos ganha um competidor de peso nesta segunda-feira, 21. A fintech Creditas, conhecida por suas soluções digitais de crédito, anuncia o lançamento do Creditas @Work, um pacote de soluções para o RH e funcionários de empresas parceiras. “No final do ano, percebemos que poderíamos ir além do crédito com garantia ”, diz Fábio Zveibil, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Creditas.

O Creditas @Work nasce então como uma plataforma que reúne todos os serviços voltados para o mundo corporativo. Além do crédito consignado tradicional, que desconta as parcelas direto na folha de pagamento, a fintech oferece também conteúdos sobre educação financeira, a possibilidade de antecipação de salários e acesso à loja virtual Creditas Store, em que os funcionários de empresas parceiras podem comprar produtos usando um empréstimo consignado.

Benefícios em um lugar só

Em termos de novos produtos, a principal novidade é o lançamento de um cartão de benefícios flexível, que reúne em um plástico só créditos para alimentação, refeição, transporte, cultura, saúde e educação. Para os funcionários, a vantagem é ter um cartão de crédito convencional que pode ser usado para cobrir suas necessidades diárias. Já para as empresas, o principal diferencial é que o cartão permite a customização dos benefícios para cada trabalhador.

O saldo disponibilizado pela empresa para cada funcionário fica dividido dentro do aplicativo da Creditas. Há verbas específicas para alimentação, refeição e transporte, por exemplo. Quando uma compra é feita em um estabelecimento, o sistema identifica o tipo de gasto e desconta do orçamento. “Testamos o produto com nossos funcionários e esperamos ter algumas empresas clientes conectadas até o final do ano”, diz Zveibil.

Nos próximos meses, a fintech deve lançar uma previdência privada para as empresas conveniadas. Segundo Zveibil, a Creditas planeja oferecer produtos que ajudem três tipos de profissionais: os que estão com dívidas, os que querem financiar a compra de produtos mais caros e os que estão na fase de acumular dinheiro. A previdência privada ajudaria o terceiro grupo. “O RH sabe que há pessoas com perfis diferentes dentro da companhia, nossa ideia é ter serviços para todos”, diz o vice-presidente.

Os investimentos em novos produtos são possíveis porque a empresa está com capital em caixa. Desde sua fundação em 2012, a fintech já recebeu mais de 1,2 bilhão de reais em investimentos. Em sua última rodada, em julho de 2019, a Creditas recebeu um aporte de 231 milhões de dólares liderado pelo grupo japonês SoftBank. Hoje, a empresa emprega 1.600 pessoas e oferece, entre seus principais produtos, o empréstimo com garantia de imóvel, empréstimo com garantia de veículo, consignado privado e financiamento de veículo.