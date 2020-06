“Netflix do fitness” recebe investimento de 5 milhões de dólares

Alguns titãs de Wall Street apostam que a expansão do negócio de academia em casa vai durar muito mais do que as quarentenas.

A NEOU, uma startup que se descreve como a “Netflix do fitness”, levantou 5 milhões de dólares em capital novo de investidores, entre eles Mike Arougheti, diretor-presidente da Ares Management, e David Flannery, ex-diretor-gerente sênior da GSO. A rodada avaliou a empresa em cerca de 40 milhões de dólares, disse o presidente Nathan Forster em entrevista.

A NEOU, cujo nome é um trocadilho em inglês (new you) que significa “você novo”, captou 30 milhões de dólares desde a fundação em 2015. Antigos investidores, incluindo o presidente da Bowers & Wilkins, Gregory Lee e o cofundador da Fresh Direct, Jason Ackerman, também fizeram aportes na última rodada. Os novos recursos serão usados para expandir as ofertas e atrair novos clientes, disse Forster. A empresa com sede em Nova York tem como meta se tornar rentável nos próximos 12 a 24 meses.

Como outros fornecedores de ginástica em casa, como a Peloton Interactive, a NEOU ganhou impulso com as medidas de isolamento para impedir a propagação da covid-19. A NEOU, que cobra 14,99 dólares por mês ou 74,99 dólares por ano para que clientes tenham acesso a mais de 3 mil aulas de ginástica, agora tem mais de 50 mil clientes pagantes em mais de 65 países.

“Somos a Netflix do fitness com base em nossa experiência de usuários” e preço acessível, e uma ”Amazon para criadores de conteúdo, pois somos um mercado que fornece aos treinadores uma maneira de escalar digitalmente seus negócios”, disse Forster. A startup entrevistou consultores e iniciou conversas com potenciais investidores institucionais antes dos planos de levantar entre 25 milhões e 50 milhões de dólares neste ano para impulsionar ainda mais o crescimento, disse.