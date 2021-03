Governo de SP cria linha de crédito de R$ 100 milhões para micro e pequenas empresas

O governo de São Paulo iniciou nesta segunda-feira um programa de concessão de crédito de R$ 100 milhões para micro e pequenas empresas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador João Doria (PSDB). O objetivo da linha emergencial de crédito é a manutenção dos empregos, sobretudo para os setores mais afetados pela pandemia, como o de eventos.

A linha de crédito será feita pelo Banco Desenvolve SP e está disponível pela internet para empresas com faturamento de R$ 81 mil a R$ 4 milhões.

"As empresas precisam acelerar a retomada dos seus negócios, e o capital de giro para manter os empregos é fundamental. Por isso, o Banco Desenvolve SP anunciou uma linha de 100 milhões que está disponível a partir de hoje", afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Segundo a secretária, a decisão de abertura da linha de crédito foi tomada após conversas com os setores nas últimas semanas e oferece condições diferenciadas em relação à taxa de juros e a necessidade de apresentação de avalistas. No ano passado, o Desenvolve SP já tinha oferecido mais de R$ 1 bilhão em crédito para empresas do estado.

Além disso, de acordo com Patricia Ellen, o Banco Desenvolve SP poderá usar o faturamento de 2019 para a concessão do crédito, ao contrário da prática tradicional de utilizar o faturamento mais recente que, no caso de algumas empresas, foi muito afetado pela pandemia.

"Vamos seguir juntos, a vacina nos traz esperança e também o caminho definitivo para a retomada econômica. Mas enquanto estamos nessa fase de transição vamos trabalhar juntos controlando a pandemia e acolhendo os empreendedores para uma retomada econômica sustentável e com proteção dos empregos", afirmou.

Essa é a segunda medida de benefício às empresas do estado anunciadas em uma semana. No último dia 2, após liberar o retorno para a fase laranja após as 20h e aos fins de semana, o governo de São Paulo também anunciou apoio emergencial ao setor de turismo, comércio, eventos e gastronomia, além da suspensão de dívidas e parcelamento de contas.

O pacote de benefícios inclui a não suspensão do fornecimento de gás e água da Sabesp a estabelecimentos comerciais que não conseguirem pagar as contas até 30 de março. Além disso, contas pendentes poderão ser parceladas sem juros nos próximos 12 meses.