Fintech Zoop recebe aporte de R$ 60 milhões liderado pela Movile

A fintech Zoop anunciou nesta terça-feira, 22, ter recebido um aporte de 60 milhões de reais liderado pelo grupo Movile, dono de negócios de tecnologia como iFood e Playkids, e acompanhado pela Darwin Capital. Esse foi o terceiro investimento feito pela Movile na startup desde 2018.

A Zoop, fundada em 2012 por Fabiano Cruz e Rodrigo Miranda, permite que negócios de diversos setores criem suas próprias soluções financeiras. “Toda empresa pode ser uma fintech com a gente”, diz Cruz. Entre os clientes, estão startups como iFood, Avec, Sympla e VTEX.

A Zoop cresceu na pandemia, atraindo mais de 40 novos parceiros e chegando a uma base de 500 clientes. O volume transacionado hoje é quatro vezes o de 2018 e deve chegar a 20 bilhões de reais no final de 2020.

“Com o aporte da Movile, seguiremos crescendo exponencialmente e desenvolvendo os produtos e serviços disponíveis na nossa plataforma B2B de “fintech as a service”, oferecendo as melhores tecnologias e lidando com todo o arcabouço regulatório para nossos parceiros”, afirma Cruz.

A aposta da Movile em Fintechs

Com o novo investimento, a Zoop deve ajudar a expandir a vertical de fintechs da Movile, que tem apostado em novas formas de pagamentos digitais, serviços de banco e crédito para seus clientes. Segundo Patrick Hruby, presidente da Movile, o grupo foca nos serviços financeiros para crescer.

O grupo foca em três verticais de soluções para pequenas e médias empresas: pagamentos, banking e crédito. “Enxergamos uma imensa oportunidade nos próximos anos para melhorar os serviços financeiros e permitir um maior acesso para empresas de todos os tamanhos, e queremos garantir que estamos na vanguarda dessa transformação”, afirmou Hruby em nota.

Só no último ano, a Movile investiu mais de 100 milhões de reais em fintechs, quase o dobro dos 55 milhões investidos em 2018. Dentro dessa a estratégia, a Zoop, que consegue ser uma “fintech das fintechs” tem um papel fundamental de viabilizar os produtos e serviços que o grupo Movile almeja criar.

No começo de setembro, por exemplo, a MovilePay lançou um cartão pré-pago para donos de restaurantes que estão no iFood. A tecnologia utilizada por trás do cartão, chamado de iFood Facilita, é provida pela Zoop. A fintech é a principal parceira de meios de pagamento do iFood hoje.