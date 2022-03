EXCLUSIVO: Agenda Boa capta R$ 3 milhões com a DOMO Invest

A Agenda Boa, aplicativo de gestão voltado para autônomos e pequenos negócios, acaba de receber um aporte de 3 milhões de reais da DOMO Invest, gestora de venture capital brasileira. O aporte é noticiado com exclusividade pela EXAME.

“Conhecemos a DOMO em 2019, durante um programa de aceleração e, desde então, viemos mantendo contato. Eles ingressam em um momento em que estamos prontos para escalar a companhia”, afirma Hans Page, CEO e cofundador da Agenda Boa.

O investimento será usado, principalmente, no lançamento de um novo aplicativo da Agenda Boa que ganhará funcionalidades como gestão de pedidos e pagamentos, calendário de compromissos, gráficos financeiros e a possibilidade de receber a assinatura de clientes.

Fora isso, o aplicativo, que até então estava disponível apenas para Android, passará a ser compatível com iOS, além de contar com uma versão para desktop.

Criado por Page e Christoph Friedrich, em 2016, o Agenda Boa começou com uma plataforma para intermediar o serviço de eletricistas no Rio de Janeiro. A ideia surgiu quando Friedrich, que é alemão, veio realizar um intercâmbio no Brasil.

“Na época, eu morava em um apartamento alugado e via a dificuldade que a proprietária tinha de conseguir bons profissionais autônomos. Um amigo em comum me apresentou o Hans e tivemos a ideia de criar um aplicativo que facilitasse esse processo", diz Friedrich,

Um ano depois, os empreendedores resolveram mudar de estratégia e, ao invés de um marketplace, criar uma ferramenta que auxiliasse todo o tipo de microempreendedor a ter uma gestão mais profissional.

“Percebemos que gerenciar o próprio negócio era mais difícil que conseguir novos clientes. Por isso, criamos soluções para que o empreendedor consiga organizar o seu negócio, melhorando a forma como ele realiza orçamentos, emite recibos e controla os valores a receber”, afirma Page.

Desde então, o aplicativo, que conta com a versão gratuita e a PRO, no valor de 24 reais por mês, já teve mais de 1 milhão de downloads. Por mês, 750 milhões de reais são transacionados pela Agenda Boa.

“É um ótimo momento de mercado para negócios como a Agenda Boa. Hoje, quase todo mundo tem smartphone, o microempreendedor já está mais digitalizado. Porém, há poucas empresas olhando para esse consumidor. Poucos concorrentes e um mercado com potencial de escalar é a fórmula de sucesso para qualquer startup”, diz Rodrigo Borges, sócio na DOMO Invest.