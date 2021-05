23 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com Unisinos. No MBA online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação. Veja aqui.

Confira a lista:

1- Data Science na prática: Previsões sobre a Covid-19

Quando: 01 de junho, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Este meetup desvendará o que é a área de Data Science dentro das organizações e como esta se tornou uma das profissões mais importantes do futuro. Também será aplicado um case prático, utilizando técnicas de coleta de manipulação de dados e de machine learning para criar um estudo relacionado à Covid-19.

2- I simpósio online para psicólogos do trânsito

Quando: 2 e 4 de junho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Vetor Editora, empresa especializada em pesquisa, desenvolvimento e geração de conhecimento por meio de conteúdos para a área psicológica, prepara o I simpósio online para psicólogos do trânsito, com duas palestras. A primeira é sobre "Avaliação psicológica – diferenças da avaliação na pandemia", com Ruth Lasas, que será realizada no dia 2 (quarta), às 18h30. A segunda será sobre "Saúde mental do profissional e seus cuidados", com Circe Petersen, no dia 4 (sexta), também às 18h30.

3- Promon Compartilha | OKRs

Quando: 31 de maio, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A quarta edição do Promon Compartilha será um webinar sobre OKRs como ferramenta no desdobramento do plano estratégico, abordando a metodologia e sua aplicação em um case prático. Com a presença de Pedro Signorelli OKR, fundador da Pragmática Gestão, e do Promon Engenharia

Andre Schaeffer, da área de Planejamento Estratégico e Alvaro Bragança Junior, Desenvolvimento de Negócios.

4- Operação: Seu Negócio no Digita

Quando: de 31 de maio a 3 de junho, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A V4 Company, maior rede de franquias de marketing digital, promoverá a série de lives “Operação: Seu Negócio no Digital”, com o intuito de apresentar os quatro principais passos responsável por estabelecer um processo assertivo de vendas através da internet. As lives serão transmitidas ao vivo no YouTube, às 20h00, e apresentadas pelo Dener Lippert, CEO e fundador da V4 Company, e pelo Daniel Grudzinski, Equity Partner da V4 Company.

5- Especial Fintechs | Monitoramento e Reação a Incidentes

Quando: 2 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Axur, empresa de monitoramento de ameaças digitais, apresenta o segundo episódio da série de Webinars Especial Fintechs, focado em debater estratégias e procedimentos de monitoramento e reação contra incidentes digitais para essas empresas. Entre os temas abordados estão como monitorar a surface e a deep e dark web em busca de riscos e ameaças digitais; como criar um plano de ação em caso de incidentes digitais; a importância do monitoramento e reação para a LGPD, entre outros.

6- A ula gratuita do MBA de Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação

Quando: 2 de junho, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista (IDESP) disponibilizará uma aula gratuita do MBA de Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação. A aula será ministrada pelo professor Reinaldo Correa, que conta com uma carreira construída nas áreas comercial, administrativa e de operações em empresas dos segmentos de tecnologia da informação e comunicações, serviços e instituições financeiras. O tema da aula será “Auditoria e Prevenção de Fraudes”.

7- Bem-estar no trabalho remoto

Quando: 2 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Gympass irá promover um webinar para discutir iniciativas, desafios, tendências e práticas para manter o cuidado com a saúde física e mental dos colaboradores em um ambiente de trabalho virtual. Com moderação da líder do Gympass no Brasil, Priscila Siqueira, o encontro contará com a presença de Marcio Atalla, educador físico, e Erica Baldini, CHRO Latam da FCA Fiat Chrysler Automobiles. No encontro, os participantes, especialistas no assunto, irão explorar diversos temas, como o bem-estar no home office, os desafios do RH no trabalho remoto, a importância de ações preventivas de cuidado com a saúde. Além de iniciativas e boas práticas que ajudam seus colaboradores a manterem o equilíbrio entre trabalho e família, a cultura de bem-estar no ambiente virtual e tendências de RH. Quer participar do webinar “Bem-estar no trabalho remoto: Como acompanhar de perto mesmo estando longe”?

8- REE Insights Brasil Reverso

Quando: 31 de maio, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pela página do LinkedIn

O webinar discutirá as perspectivas da logística reversa e a economia circular dos resíduos eletroeletrônicos e contará com a participação dos principais nomes do setor, como as empresas Green Eletron, ABINEE, Brasil Reverso, Fabrício Soller (advogado, Consultor da ONU e CNI) e Flávio Ribeiro (professor e gerente licenciado da CETESB).

9- Starbem + Saúde: Burnout

Quando: 2 de junho, às 19h29

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão na página do Instagram

Quando há um excesso de trabalho e os limites são ultrapassados, a pessoa pode ter um "burnout", termo em inglês que significa esgotamento. Para conversar a respeito desse tema, o CEO e médico da Starbem, Leandro Rubio, receberá Ticiana Paiva, doutora em psicologia e pesquisadora sobre cuidado emocional em crises, desastres e suicídios.

10- Problemas técnicos comuns do WordPress SEO que você precisa saber

Quando: 2 de junho, às 04h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Conhecimento é poder, e quando você entende os tipos de problemas técnicos comuns de SEO que você pode enfrentar no WordPress, você terá o poder de fazer mais para melhorar seus resultados de SEO. Nesse webinar promovido pela Semrush, Olesia Korobka apresentará as informações de que você precisa, com base em sua experiência como especialista, mas também com base em testes de SEO que vem realizando. A prova de qualquer teoria está nos resultados do teste, e Olesia compartilhará um pouco com você. O webinar será transmitido em inglês.

11- A evolução das marcas na visão de duas gerações

Quando: 31 de maio, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link