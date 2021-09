A nova aposta do Danilo Gentili: um fast-food de 'lanches chiques'

Longe do horário nobre da televisão aberta, das telas de cinema e do palanque político, o apresentador Danilo Gentili tem uma nova aposta: o empreendedorismo. O humorista acaba de anunciar o lançamento da DaGentili, uma rede de restaurantes fast-food que funcionará a partir do modelo de franquia.

Quer deixar de ser funcionário e começar a empreender? Encurte caminhos com o curso Inovação na Prática

O projeto será desenvolvido a partir de uma sociedade com a aceleradora de franquias 300 Franchising, responsável pela expansão e crescimento da rede. O propósito é fazer com que a DaGentili tenha ao menos 100 unidades até o final do primeiro semestre de 2022. A aceleradora já tem em seu portfólio mais de 80 marcas e 6.000 franquias, que juntas faturaram 1,7 bilhão de reais em 2020.

“Além da franquia, o que mais me atrai nisso é a oportunidade de criar uma marca fora da televisão”, disse Gentili, em entrevista exclusiva à EXAME. “Quando vamos para um ramo de franquias, a marca é tão importante quanto a comida. As duas coisas precisam estar muito claras na cabeça do público”.

O novo empreendimento segue a linha de fast-food casual, um jeito mais sofisticado para descrever as redes de restaurantes com pratos um pouco mais elaborados e que revisitam receitas já conhecidas. A DaGentili deve fazer uma releitura dos hot dogs, sanduíches e pizzas de Chicago, cidade americana famosa pela culinária.

A 300 Franchising contraria a lógica da expansão de franquias com base apenas no número de unidades. A ideia é ajudar pequenos negócios a criarem modelos sustentáveis, com foco na longevidade da operação. É da aceleradora o papel de encontrar os investidores que têm o perfil para abrir uma unidade franqueada.

Para isso, a aceleradora avalia alguns pilares básicos antes de estabelecer uma sociedade, como o poder de execução e planejamento estratégico dos empreendedores por trás das redes, se há uma coerência com a missão da aceleradora e se a empresa já opera a pelo menos 2 anos sob o modelo de franquia, com pelo menos 20 unidades.

A parceria com Gentili foge à regra. A 300 Franchising vai depositar suas fichas em uma rede criada a partir do zero. O racional: um grande nome associado à marca que, por conta própria, pode sustentar uma operação robusta e de rápido crescimento. “Tudo isso ajuda a tirar um projeto do solo e nos ajuda a pular etapas de apresentação e convencimento de pessoas que não conhecem uma nova marca”, diz Leonardo Castelo, presidente da 300 Franchising.

Nos bastidores da rede está, além da aceleradora, Paulo Baroni, empreendedor com experiência em administração de restaurantes. Baroni traz a experiência no setor para a gestão e criação de todo o projeto — do conceito aos cardápios.

Apoio ao empreendedorismo

A decisão por abrir uma rede de franquia vem em meio a um novo momento profissional de Gentili. Com a pandemia, a casa de shows voltada a apresentações de stand up comedy da qual o apresentador era sócio fechou as portas. Somado a isso está o apetite pelo setor de franquias de alimentação no país, que vai faturar 46 bilhões de reais em 2021 e superar os percalços vividos com a pandemia.

Pesquisas também indicam que o Brasil é a nova fronteira do fast-food mundial, e concentra um potencial imenso para o setor de comida rápida nos próximos anos, frente a mercados estabelecidos no assunto como o americano, europeu e até mesmo o chinês.

O empreendimento também aparece agora no meio do caminho rumo aos quase 10 milhões de seguidores no YouTube e rumores sobre uma possível candidatura à presidência da República em 2022. No início deste ano, Gentili aparecia como um dos preferidos do público na corrida eleitoral, ao lado do apresentador Luciano Huck — que já abandonou a disputa.

Para Gentili, o papel como empreendedor vem em boa medida para também estimular a economia do país. “Entendo que uma franquia é a melhor maneira de uma pessoa começar um negócio”, diz. "É a resposta para alguém que quer se ver livre de patrão, se arriscar e empreender, mas não entende de administração”. Para abrir uma unidade franqueada do restaurante, o investimento parte dos 240.000 reais.

Parte da função do apresentador também será apitar no cardápio e divulgar a rede na internet. Entre as opções do menu estão um hot dog picante com cebola crispy, almôndegas ao molho de tomate e batatas fritas coberta com chilli. O ticket médio do restaurante é de R$ 45 no almoço e de R$ 65 no jantar.

“Com a cabeça do público, entendo que se conseguir fazer, junto da 300, uma comida que é boa e surpreende pela qualidade e é acessível, tenho um grande produto”, diz Gentili.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.