Com pop-it e tiaras, ela pode ser a mais jovem milionária a se aposentar

A pequena Pixie Curtis, uma criança de apenas 10 anos, já pode dormir tranquila ao pensar no futuro. A menina da Austrália pode se tornar a pessoa mais jovem do mundo a se aposentar, daqui a apenas cinco anos, pelos cálculos de sua própria mãe.

Isso, é claro, se a pequena empreendedora mantiver os bons resultados nas duas empresas das quais é dona: uma dedicada a fabricação de brinquedos, chamada de Pixie's Fidgets, e a outra, de produção de acessórios para cabelos, a Pixie's Bows.

Em abril, e em apenas um mês de operação, a empresa de brinquedos vendeu cerca de 200.000 dólares em produtos. Por trás do sucesso estão brinquedos populares como o pop it, de estourar bolhas, que se esgotaram em apenas 48 horas.

Juntas, as empresas de Curtis criaram um grupo empresarial que agora também vende jogos e acessórios e que já levou Pixie a alcançar o primeiro milhão no final do ano passado.

"Ela pode se aposentar aos 15, se quiser", disse a mãe de Curtis, Roxy Jacenko, ao portal de notícias news.auau. "Nossa piada de família é que estarei trabalhando até os 100 anos e Pixie terá se aposentado aos 15 - eu certamente sei quem é mais inteligente”, disse.

Inspiração que vem do Instagram

Apesar de ter seu nome nas empresas, quem comanda os negócios é a mãe de Pixie, Roxy Jacenko, uma profissional de relações públicas. Jacenko teve a ideia de criar a primeira empresa, de acessórios para cabelo, após o sucesso do perfil criado para Pixie no Instagram, ainda em 2014.

Na época, a mãe da bebê Pixie lançou a marca pouco tempo depois as publicações no Instragram viralizarem. Segundo o news.au.au, da Austrália, os produtos atraíram a atenção de famosos e fizeram parte do visual de Suri Cruise (filha de Tom Cruise) North West (filha de Khloe Kardashian).

Em 2018, uma avaliação de mercado estimativa que a empresa Pixie's Bows poderia valer até 21 milhões de dólares quando a menina completasse 18 anos.

A mãe, no entanto, afirma que a opção de assumir o controle das empresas é da filha. "Eu disse isso desde o primeiro dia, no momento em que Pixie não quer ficar à frente ou se envolver com Pixie's Pixie e Pixie's Bows, então iremos reavaliar. Mas, por enquanto, ela está feliz, aprendendo muito", diz. “Agora, a lição importante é ensiná-la a investir bem e não desperdiçar seu dinheiro".