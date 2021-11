BTG+ business recebe prêmio global como melhor banco para PMEs do Brasil

O BTG+ business, plataforma digital de soluções para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), foi nomeado o Melhor Banco para PMEs do Brasil pela revista Global Finance no prêmio SME Bank Awards de 2022, que reconhece instituições que foram destaque por sua atuação, ofertas de produtos e serviços para empreendedores.

A Global Finance é uma revista financeira com sede em Nova York (EUA), que fornece percepções criteriosas sobre os setores financeiros em mais de 60 países, reconhecendo e difundindo padrões de excelência para a comunidade financeira global.

“Este prêmio, em um curto prazo, revela como a nossa plataforma está em constante melhoria e, principalmente, reforça nosso posicionamento disruptivo no mercado da América Latina e demonstra o nosso destaque entre os principais players, o que torna essa conquista ainda mais gratificante”, comenta o co-head do BTG+ business e sócio do BTG Pactual, Gabriel Motomura.

Rogério Stallone, sócio de crédito corporativo do BTG Pactual e co-head do BTG+ business, ressalta que o mercado de PMEs foi o mais atingido pela pandemia do Covid-19. “Mais que um incentivo a essas empresas, queremos conhecer a fundo suas necessidades e ajudá-las a crescer. Estamos comprometidos a fornecer as melhores soluções para dar todo suporte necessário aos seus negócios”, completa o executivo.

Os bancos vencedores do prêmio SME Bank Awards de 2022, considerados os melhores provedores de serviços bancários corporativos e institucionais nos diversos países e regiões de todo o mundo, foram selecionados com base na amplitude dos produtos oferecidos, considerando critérios como: rentabilidade, participação de mercado e alcance, preços competitivos, inovação e prestação de serviços essenciais.

O relatório completo sobre a premiação, com os nomes das marcas homenageadas será publicado na edição de dezembro da Global Finance.