Alemã Formel Skin chega ao Brasil com tratamento inovador para acne

A acne na idade adulta é um problema que acomete milhares de pessoas mundo afora, mas nas mãos da dermatologista alemã Sarah Bechstein a questão virou ideia de negócio. Depois de ela própria sofrer por anos com as temidas espinhas, em 2019, Bechstein se juntou a dois colegas, Florian Semler e Anton Kononov, e criou a Formel Skin, startup que oferece um método personalizado para tratamento de acnes via telemedicina.

Com operações na Alemanha e na Suíça, no ano passado, a healthtech arrecadou € 30 milhões (aproximadamente R$ 151 milhões) em uma das maiores rodadas série A da Europa, liderada pelas empresas de capital de risco Singular e Heal Capital. E agora, nesta segunda-feira, 4, a startup anuncia a sua chegada ao Brasil.

“A recente liberalização da telemedicina em 2020 desencadeada pela pandemia e o potencial do mercado de beleza brasileiro, o quarto maior do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Japão, motivaram a chegada da Formel Skin”, diz Bechstein.

O tratamento da Formel consiste em três etapas, a primeira é o preenchimento de um questionários e envio de selfies para a equipe da startup. Com base nessas informações, o médico da Formel prescreverá uma fórmula personalizada para o cliente, que será enviada via correios. Um mês depois, o paciente realiza uma consulta virtual para mostrar o progresso do tratamento e realizar ajustes no creme.

Segundo a empreendedora, além do tratamento ser realizado totalmente de forma digital, um dos diferenciais da Formel está no acompanhamento mais integral do dermatologista.

“Temos uma abordagem de tratamento holístico, nossos pacientes recebem informações sobre alimentação e questões emocionais e como isso pode afetar sua pele”, afirma Bechstein.

“Por meio de uma enorme quantidade de dados trabalhamos com níveis de individualização do tratamento, como concentração, ajustes da textura dos cremes e combinação de ingredientes, que podem tratar mais de um problema ao mesmo tempo”, completa.

A meta é que a startup chegue a 30 mil pacientes atendidos no primeiro ano de atividade e expanda as operações para outros estados, bem como para outros países da América Latina.

“Começaremos com operações principalmente em São Paulo, mas expandiremos em todo o Brasil à medida que crescemos. Vemos o Brasil como uma entrada para o mercado Latam”, finaliza a empreendedora.