XP divulga resultado trimestral com receitas de 2,8 bilhões de reais

O crescimento do mercado de capitais brasileiro continua a impulsionar os resultados das instituições financeiras.

A XP Inc., que tem ações listadas na Nasdaq, informou ao mercado nesta terça-feira, 4, que obteve um lucro líquido ajustado de 846 milhões de reais no primeiro trimestre, com alta de 104% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De janeiro a março, a receita bruta da companhia somou 2,8 bilhões de reais, aumento de 50% sobre o mesmo indicador um ano antes. E o resultado operacional medido pelo lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 1,04 bilhão de reais, com avanço de 75% em relação ao mesmo período de 2020.