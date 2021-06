Wise simplifica o envio online de dinheiro ao exterior

Para boa parte dos brasileiros, enviar dinheiro ao exterior é uma operação complexa, cara e cheia de pegadinhas. Não precisa ser assim, e é exatamente isso que a Wise, empresa de tecnologia financeira global, quer provar com uma série de ações que buscam não apenas simplificar o processo, mas torná-lo mais transparente, barato e ágil.

“Nós temos uma visão clara de como o mundo do dinheiro poderia ser: sem fronteiras e com transferências instantâneas, convenientes e transparentes”, afirma Pedro Barreiro, líder de parcerias bancárias da Wise no Brasil.

Sem intermediários

A Wise recentemente deu um passo importante para alcançar esses objetivos. No início de 2021, foi autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) a operar como corretora de câmbio. Trata-se, de fato, de uma grande conquista. Desde então, ela pode atuar no mercado brasileiro sem intermediários, reportando as transações diretamente ao Banco Central.

Com isso, ressalta o executivo, é possível agilizar processos, otimizar custos e expandir a oferta de produtos com mais autonomia e segurança. Para simplificar: com a anuência do Banco Central, a empresa pode atuar como instituição financeira regulada.

A decisão inspirou a Wise a adotar uma ofensiva inédita no país: a redução média de 40% no valor da tarifa para os clientes brasileiros que pretendem mandar dinheiro para o exterior. Segundo a empresa, os descontos variam de acordo com o volume de recursos enviado e a moeda de destino.

Plataforma da Wise: maior parte das transferências internacionais acontece em menos de 24 horas Plataforma da Wise: maior parte das transferências internacionais acontece em menos de 24 horas

Transferências em menos de 24 horas

A novidade vem em um momento de crescente concorrência no mercado financeiro. Nesse contexto, a Wise quer explorar o fato de alguns serviços não mostrarem com clareza o câmbio usado e as tarifas aplicadas. Ou seja: não raro, chega menos dinheiro ao beneficiário do que o valor que é efetivamente mostrado para o cliente.

“Com a Wise, o cliente sempre sabe quanto está pagando”, diz Barreiro, que aponta a agilidade como outra vantagem do serviço. “A maior parte das transferências internacionais da Wise no Brasil acontece em menos de 24 horas, sendo que 10% delas chegam ao destino em menos de 1 hora.”

Ele destaca outros benefícios. No momento de transferir dinheiro para o exterior, o consumidor paga apenas uma tarifa única, que já inclui o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Além disso, a moeda também é convertida com a taxa de câmbio comercial, sem margem de lucro (spread) incluída.

Parceiro confiável

Para o consumidor, iniciativas como essas são bem-vindas. Um estudo encomendado pela Wise ao Grupo Croma constatou que, entre os brasileiros que realizaram transferências internacionais nos últimos 12 meses ou que fizeram compras em moeda estrangeira, há certa desconfiança em relação aos serviços disponíveis no mercado.

De acordo com a pesquisa, 29% dos entrevistados apontam a falta de transparência dos valores tarifários como um desafio na hora de efetuar a transação. O levantamento também demonstrou que 57% das pessoas preferem as plataformas digitais para realizar as operações, enquanto os bancos são utilizados por 48% dos respondentes.

Outro insight aponta que a predileção pelas plataformas online tende a se manter. Quando perguntados sobre a intenção de realizar esse tipo de movimentação financeira no futuro, 61% disseram que pretendem usar plataformas digitais e aplicativos, enquanto os bancos ficam com 40% da preferência.

“O fácil acesso e a disponibilidade para fazer transferência a qualquer hora do dia sem precisar se deslocar até uma agência favorecem a adesão ao processo de envio de dinheiro para o exterior por meio de plataformas digitais como a Wise”, relata Pedro Barreiro.

10 milhões de clientes

Cofundada pelos empreendedores estonianos Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann, a Wise foi lançada em 2011 com seu nome original TransferWise. Atualmente, é uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo, tendo captado mais de 1 bilhão de dólares em transações primárias e secundárias de investidores líderes mundiais.

O número de clientes é igualmente expressivo: 10 milhões de pessoas e empresas usam a Wise, que processa mais de 7 bilhões de dólares em transações internacionais a cada mês.

Como se vê, oferecer simplicidade, agilidade e custos mais baixos é uma estratégia vencedora. A Wise, afinal, é exemplo disso.

Clique aqui para saber mais sobre como transferir dinheiro para o exterior.