Voltaremos a lucrar em 2023, diz CEO da Latam após plano para credores

Após apresentar um plano que propõe a injeção de US$8,19 bilhões ao Grupo LATAM, o CEO Roberto Alvo manteve o tom otimista para a retomada em coletiva de imprensa na manhã deste sábado. "O Grupo Latam fica mais eficiente com o plano para os credores, com chances de competir com as companhias low cost mais agressiva e ter lucratividade em 2023", afirma.

Atualmente a companhia tem mais destinos domésticos no Brasil do que antes da pandemia e reincorporou mais de 2.000 funcionários. "Vamos honrar 100% da operação doméstica quando comparada a antes da pandemia, e fechar o ano preparados para crescer".

Segundo o executivo, mesmo com o surgimento de novas variantes de covid-19, como a Ômicron, a companhia terá condições de crescer e ser competitiva.

"Temos tido a recuperação da demanda em todos os mercados que operamos, sabemos que estamos em pandemia, com possibilidades de restrições de mobilidade, mas o Grupo se preparou para custos variáveis e reações importantes para as finanças", afirma.

Caso isto ocorra, será pela injeção de recursos do plano, um dos maiores do setor. Na prática, a LATAM deverá ter uma dívida total de aproximadamente $ 7,26 bilhões e liquidez de aproximadamente $ 2,67 bilhões.

Segundo a Latam, já há apoio de 71% dos credores. "No contexto da lei é preciso 61% de aprovação, estamos confiantes com o andamento das negociações. Além disso, aguardamos a aprovação judicial para os próximos meses, e continuaremos nos processos regulatórios".

O plano é acompanhado por um Acordo de Apoio à Reestruturação (RSA, na sigla em inglês) com o Grupo Ad Hoc de Credores da Matriz, que é o maior grupo de credores sem garantia nestes casos do Capítulo 11, e certos acionistas da LATAM.

Azul

Quando questionado sobre a possível aquisição da Latam pela companhia aérea Azul, o executivo afirmou que de fato houve uma manifestação de interesse, assim como de outras partes, mas que o apresentado pela Azul foi insuficiente. "Avaliamos a melhor oportunidade para o Grupo. Os acionistas e credores acreditam no futuro dos negócios e a injeção de um recurso tão grande mostra a oportunidade de estruturação financeira sólida".