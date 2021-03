Vale tem lucro de US$ 739 milhões no 4º trimestre

A mineradora Vale teve lucro líquido de 739 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, ante prejuízo líquido de 1,56 bilhão de dólares no mesmo período de 2019, informou a companhia nesta quinta-feira.

Segundo a empresa, o resultado foi impactado principalmente por maiores despesas relacionadas ao rompimento de barragem em Brumadinho (MG), seguindo o Acordo Global para reparação, em meio a ganhos fortes no segmento de minério de ferro. O Ebitda de minerais ferrosos somou 8,8 bilhões de dólares, sendo o segundo maior da história.

Considerando todas as unidades da companhia, o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou 4,24 bilhões de dólares entre outubro e dezembro, alta de 20% ante o mesmo período de 2019.