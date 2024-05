Unicórnios verdes? Mercado de carbono cria oportunidades para empreender com propósito e impacto

Quando uma startup passa a ser avaliada em US$ 1 bilhão, há motivos para comemorar. Isso porque elas entram para o seleto grupo dos unicórnios – uma referência a criatura mitológica rara e valiosa (assim como essas empresas).

É comum que esse grupo seja liderado pelas companhias de tecnologia, que historicamente têm dominado os recursos financeiros e o cenário de inovação. Empresas como Uber, Airbnb e ByteDance são exemplos clássicos de unicórnios tecnológicos que redefiniram setores inteiros com suas propostas disruptivas.

Mas as possibilidades estão se expandindo para incluir startups que focam em soluções sustentáveis. Com a crescente conscientização sobre as mudanças climáticas e a pressão por práticas empresariais responsáveis, o mercado de carbono surge como uma área promissora para empresários que desejam empreender sem esquecer do propósito e do impacto socioambiental.

Para ter ideia, segundo um estudo da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), o potencial de geração de receitas com créditos de carbono até 2030 para o Brasil ficaria entre cerca de US$493 milhões e US$ 100 bilhões.

Quem são os "unicórnios verdes"?

Empreendedores no mercado de carbono estão aproveitando a oportunidade de atender a uma demanda global crescente por soluções que combatam a crise climática. São startups que desenvolvem tecnologias para captura de carbono, energias renováveis, eficiência energética e compensação de emissões estão atraindo investidores e alcançando avaliações bilionárias.

Para além do potencial econômico, essas startups destacam-se pelo impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. São inúmeras soluções que equilibram propostas para a criação de um futuro mais sustentável com lucratividade. Esse novo paradigma está redefinindo o conceito de sucesso empresarial e atraindo uma nova geração de consumidores e investidores.

O desafio, porém, é que existem poucos profissionais capacitados para atuar nesse mercado. A crescente demanda por soluções inovadoras em sustentabilidade exige uma força de trabalho qualificada para enfrentar os desafios que acompanham esse mercado.

Como se especializar no mercado de carbono?

Para os empreendedores e profissionais interessados em se destacar no mercado de carbono, a qualificação é essencial. Com a crescente conscientização global sobre a urgência das mudanças climáticas, há uma demanda crescente por soluções sustentáveis que reduzam as emissões de carbono e promovam uma economia de baixo carbono.

