Aberto e fechado: um shopping entre duas quarentenas

O Shopping Iguatemi Esplanada, que fica entre os municípios de Sorocaba e Votorantim, no interior paulista, passa por uma situação inédita. A partir de hoje, parte das lojas pode abrir as portas, já a outra, não. A parte localizada no território de Sorocaba está impedida de abrir ao público, já que a prefeitura do município voltou para a fase 1 do Plano São Paulo com o esgotamento dos leitos de UTI da rede pública para pacientes com coronavírus. Já as lojas que ficam no território de Votorantim poderão funcionar das 15h às 19h, de acordo com as regras da fase 2 do plano de flexibilização.

A medida está sujeita a mudanças já que a prefeitura vai avaliar na próxima sexta-feira, 26 de junho, se avança para a fase 2 do plano. Isso depende do estágio da pandemia na cidade. Na semana passada, o governo do estado recomendou que tanto Sorocaba como Campinas tomassem medidas mais restritivas de isolamento social, mesmo estando em uma fase do Plano São Paulo em que podem abrir o comércio e shoppings.

Para que os clientes não fiquem sem acesso aos serviços do shopping, o Iguatemi Esplanada disponibiliza delivery e drive-thru. Para a área que está aberta à população, o estabelecimento segue as recomendações das autoridades de saúde e do governo do estado de São Paulo como limitação da capacidade e uso obrigatório de máscaras.