Stellantis e Foxconn anunciarão parceria estratégica na terça-feira

A montadora Stellantis e a fabricante de iPhone Foxconn disseram nesta segunda-feira que anunciarão uma parceria estratégica na terça-feira.

No ano passado, a Fiat Chrysler, agora parte da Stellantis, disse que planejava estabelecer um empreendimento conjunto com a Hon Hai Precision Industry, empresa controladora da Foxconn, para construir carros elétricos e desenvolver veículos conectados à internet na China.

A Fiat Chrysler se fundiu com a fabricante francesa da Peugeot, PSA, para criar a Stellantis, a quarta maior montadora do mundo, e um de seus principais objetivos é se relançar no mercado chinês.

As duas empresas realizarão uma videoconferência na terça-feira para apresentar a parceria, com a presença do presidente executivo da Stellantis, Carlos Tavares, e do presidente da Foxconn, Young Liu, entre outros, disseram os grupos em comunicado conjunto.

