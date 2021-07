Sinovac avalia locais para instalar fábrica de vacinas no Chile

O laboratório chinês Sinovac avaliou nesta sexta-feira terrenos para construir uma fábrica de vacinas no Chile, que, se efetivada, poderá ficar pronta no primeiro trimestre do ano que vem.

O projeto avança no momento em que o país sul-americano implementa um programa de vacinação contra a covid-19 rápido e de grande escala usando, principalmente, a Coronavac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa.

Uma delegação de executivos da Sinovac esteve nesta semana em reuniões com autoridades e visitando possíveis locais tanto na capital Santiago como no norte do país.

“É um investimento que pode ser realizado muito rapidamente e que fará com que a fábrica, que vai ter um alto nível tecnológico, entre em operação no primeiro trimestre do ano que vem”, disse o ministro da Economia do Chile, Lucas Palacios, durante uma visita da delegação à cidade de Antofagasta, no norte do país.

Ele explicou que a unidade projetada produziria 50 milhões de doses anuais de vacinas e que, além da Coronavac, poderia produzir vacinas contra hepatite B, gripe e outras doenças.

Espera-se que a Sinovac tome uma decisão em breve sobre a instalação, que se concentrará não apenas em atender à demanda do mercado chileno mas também do restante da região.