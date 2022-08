Sem raiva e tristeza (mas com bebida): Gusttavo Lima lança novo produto exclusivo

Além das paradas musicais, o cantor Gusttavo Lima também encontrou maneiras de se manter em evidência. Nesta quarta-feira, 31, o sertanejo lança uma edição limitada da sua bebida Vermelhão, em comemoração a seu aniversário de 33 anos, que acontece em 3 de setembro. A produção, envase e vendas ficarão a cargo da Better Drinks, grupo brasileiro de bebidas premium.

Serão, ao todo, 33 tipos de rótulos nas latinhas, todos impressos em tecnologia digital de rotulagem. O lote comemorativo terá exatamente 1989 latinhas numeradas — número que simboliza o ano de nascimento do cantor.

Nas linhas de produção, o destaque está na tecnologia digital print, ainda pouco comum entre empresas do setor de bebidas e que funciona basicamente como uma impressão de qualidade fotográfica, mas agora em alumínio. A inovação é da americana Ball Corporation, que chegou ao Brasil há apenas dois meses.

A Better Drinks será a primeira cliente da empresa de impressões em alumínio no Brasil e no mundo a utilizar a tecnologia, e o Vermelhão a primeira marca.

A parceria do cantor com a empresa começou há cerca de cinco meses, quando o Vermelhão, um Amaro desenvolvido a partir das preferências pessoais do sertanejo, foi lançado de vez ao mercado e quando Lima tornou-se sócio da marca.

De lá para cá, o produto se tornou um sucesso de vendas. Em pouco mais de três meses, a bebida já estava em mais de 4.000 pontos de venda em 200 cidades de 20 estados. Sozinho, o Vermelhão já faturou 20 milhões de reais entre os meses de abril e julho.

“Atingimos quase 160 mil seguidores no Instagram, 50 mil deles nas 3 primeiras horas de lançamento. Temos números impressionantes de engajamento nos meios digitais, como 17 milhões de impressões, 400 mil interações e mais de 13 mil compradores na loja própria no Mercado Livre”, destaca Felipe Szpigel, cofundador da Better Drinks.

O lançamento de agora, ainda que limitado, promete dar um novo fôlego ao desempenho da empresa. A expectativa, segundo Szpigel, é ampliar o alcance da marca nas redes sociais, além de dobrar as receitas. “A trajetória atual do Vermelhão está excelente e a marca deve ao menos dobrar as vendas até a data com o fechamento do ano, e, em poucas semanas esperamos ser a marca de Amaro mais seguida do mundo no Instagram”, diz.

A edição comemorativa da bebida em lata, pronta para beber, será lançada durante festival de música criado por Gusttavo Lima em Goiânia. As latas comemorativas não serão vendidas, e todas as unidades com final 33 serão leiloadas em ação beneficente para o Hospital do Câncer de Barretos.