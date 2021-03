Santander Brasil tem lucro acima do esperado com tarifas e provisão menor

O Santander Brasil superou as estimativas de lucro do quarto trimestre, com o balanço divulgado nesta quarta-feira, mostrando queda nas provisões para créditos de liquidação duvidosa e aumento nas receitas de tarifas.

O lucro líquido recorrente do Santander Brasil no quarto trimestre foi de 3,958 bilhões de reais, um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior e acima da estimativa de analistas apurada pela Refinitiv de 3,716 bilhões de reais.

As provisões para perdas com empréstimos, líquidas de recuperações, também diminuíram 3,4% no quarto trimestre, para 2,883 bilhões de reais. Ao longo do ano passado, o Santander Brasil fez reservas para perdas menores do que seus pares para enfrentar a crise econômica decorrente da crise do coronavírus.

Apesar do ambiente mais desafiador para os produtos bancários, de seguros até cartões de crédito, as receitas de prestação de serviços cresceram 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A carteira de crédito aumentou em 3,6% no trimestre, principalmente no crédito para pessoas físicas e pequenas empresas, enquanto a inadimplência do banco se manteve em 2,1%.

O Santander Brasil apresentou rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 20,9%, uma redução de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

O banco também se concentrou em um programa de corte de custos, reduzindo as despesas operacionais do quarto trimestre em cerca de 2% na comparação anual. A força de trabalho do Santander se reduziu em 3.220 funcionários em 2020, encerrando dezembro em 44.599.