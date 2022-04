Saiba quem é a mulher mais rica do Brasil — e não é a Luiza Trajano

Um grupo seleto de mulheres integra a lista de bilionários de 2022 da revista Forbes. Segundo o ranking, que exibe as maiores fortunas do mundo, oito delas são brasileiras. Em destaque está Lucia Maggi, mulher mais rica do Brasil, com um patrimônio que supera até mesmo o de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.

Quem é Lucia Maggi

Lucia Borges Maggi, de 89 anos, lidera a operação do grupo Amaggi, hoje uma das principais exportadoras de soja do mundo. A empresária se tornou a principal acionista da empresa em 2001, após a morte de seu marido, André Maggi, com quem dividia a gestão da desde 1977.

Poucos anos depois da fundação na cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, como empresa familiar, o grupo Amaggi chegou a outros estados, como Mato Grosso — hoje símbolo nacional do plantio de soja — Rondônia e Amazonas. Hoje, além do cultivo, a empresa é também responsável pelo processamento e comercialização de outros insumos agrícolas, geração de energia elétrica e operações portuárias.

Uma das figuras mais notaveis do agronegócio brasileiro, Lucia Maggi é também mãe do ex-governador do Mato Grosso e ex-minstro da Agricultura, Blairo Maggi, que exerceu o cargo durante o governo de Michel Temer.

Em janeiro deste ano, a Amaggi ocupava a 13ª posição na lista as 100 maiores empresas do agronegócio no Brasil, também segundo a Forbes, com uma receita de R$ 23,51 bilhões. View this post on Instagram A post shared by Blairo Maggi (@blairomaggi)

Qual é a fortuna de Lucia Maggi

A empresária ocupa a 350ª posição no ranking geral da Forbes, com uma fortuna estimada em 6,9 bilhões de dólares (cerca de 32,3 bilhões de reais). Além de Lucia, a lista também inclui Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, uma das acionistas do Itaú; Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza e Maria Helena Moraes, filha de Antonio Ermirio de Moraes, fundador do grupo Votorantim.

Quem são as mulheres mais ricas do Brasil, segundo a Forbes