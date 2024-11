Saiba como essa cabeleireira carioca criou o “Airbnb da beleza”

Foram duas as dificuldades que a cabeleireira carioca Alexandra Romana, de 53 anos, viveu na pele e viu colegas enfrentarem, que a inspiraram a criar o Cadeira.Com – serviço que vem ganhando fama como o “Airbnb da beleza”. Moradora de Jabour, bairro periférico na zona oeste do Rio de Janeiro, Alexandra gastava pelo menos três horas no trânsito para ir e voltar ao salão onde trabalhava, em Copacabana, na zona sul. Ela sonhava em inaugurar o próprio espaço, mas desistia da ideia ao ver colegas abrindo salões que fechavam pouco tempo depois. “Eram vários os problemas que os faziam voltar a querer ter carteira assinada: falta de experiência em gestão de negócios, os altos custos de manter um salão... A conta entre faturamento e gastos parece que nunca fecha”, reflete.

De um sonho pessoal a uma plataforma digital

No salão onde Alexandra era colorista, por ser um serviço mais elaborado e demorado, a proprietária a liberava aos sábados, preferindo que atendesse durante a semana. Para aproveitar esse dia ocioso e faturar um extra, ela alugou uma sala onde atendia clientes com hora marcada. Pouco depois, uma amiga pediu para trabalhar no espaço nos demais dias da semana. Esse foi o embrião do Cadeira.Com. “A ideia de sublocar aquela cadeira que eu tinha ociosa começou a fazer sentido. Pensei em criar uma plataforma que conectasse cadeiras de salões vazias a cabeleireiros que pudessem usá-las para atender seus próprios clientes”, conta Alexandra.

Lançado em 2020, o site permite que proprietários de salões inscrevam seus espaços e cadeiras ociosas. Os profissionais de beleza se cadastram indicando suas necessidades de data, horário e região para atender os clientes. “Eu faço a pesquisa e vejo quem pode dar o match”, explica. Os preços variam entre R$ 60 e R$ 290, e a plataforma retém 10% do valor pago pelo profissional.

Até então, Alexandra nunca havia se imaginado como empreendedora, especialmente pelas experiências negativas que testemunhou. Mas procurar o Sebrae mudou essa percepção. Ela destaca como decisivo o Empretec, um seminário intensivo criado pela ONU e promovido pelo Sebrae no Brasil. “Abriu horizontes para mim e ainda me deu visibilidade”, diz.

Atualmente, o Cadeira.Com conta com 200 profissionais de beleza cadastrados e cinco estabelecimentos parceiros. Alexandra enfrenta o desafio de convencer proprietários de salões a aderirem à plataforma. “Aquela cadeira vazia que ele tem pode ser precificada. Quero que os gestores vejam o Cadeira.Com como um aliado nos negócios”, afirma.

O próximo objetivo de Alexandra é expandir a plataforma para outros estados brasileiros e desenvolver um aplicativo que utilize inteligência artificial para otimizar o serviço. “Sinto que em breve chegaremos lá!”, conclui a empreendedora.