Rock in Rio com tudo pago? KitKat faz série de sorteios; saiba como participar

Um dos maiores festivais do mundo, o Rock in Rio já confirmou todas as atrações e os ingressos estão esgotados. O KitKat, patrocinador dessa edição, vai sortear toda semana pares de ingressos na área VIP para todos os dias do festival, além de pagar hospedagem, alimentação e passagens para os vencedores.

Os participantes também podem ganhar kits exclusivos, com caixinha de som JBL, sidebag, bucket hat, caneca e pin.

“Essa é a estreia de KitKat como patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil. Será um ano histórico para a marca, e nós não poderíamos deixar os nossos consumidores de fora. Por isso, lançamos uma promoção inédita para levar o público para viver essa experiência ao máximo”, diz Patrícia Nacamuta, gerente de marketing de KitKat.

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. Justin Bieber, Guns N' Roses, Iron Maiden, Green Day, Coldplay e Dua Lipa são algumas das atrações do Palco Mundo, o principal do festival.



Como participar

Na compra de cinco produtos da linha KitKat 41,5g — Milk, White, Dark, Gold, Vegan ou Cappuccino — basta cadastrar o cupom fiscal no site oficial da campanha www.promokitkat.com.br. Após finalizar a inscrição, o consumidor já fica sabendo se ganhou um dos prêmios instantâneos e automaticamente participa também do sorteio semanal. A promoção é válida entre 2 de junho a 1º de agosto.

