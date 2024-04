Quais são os 10 maiores supermercados de SC e quanto eles faturam? Veja a lista

O setor de supermercados, atacados e atacarejos bateu R$ 1 trilhão de receita em 2023. Parte significativa deste valor veio de redes cujas sedes ou origem ficam em Santa Catarina.

É por ali, por exemplo, a origem do Grupo Pereira, que divide sua sede com São Paulo, e da Koch, ambos entre os dez maiores supermercados do Brasil.

O levantamento está no anuário publicado nesta semana pela Associação Brasileira de Supermercados, Abras. A EXAME separou, na lista, quais são os dez maiores supermercados cuja sede fica no estado de Santa Catarina.

Somados, esses dez supermercados faturaram R$ 35,7 bilhões.

Quais são os dez maiores supermercados de Santa Catarina em 2023

Grupo Pereira: faturamento de R$ 13,1 bilhões (7º lugar no ranking nacional) Koch Supermercados: faturamento de R$ 7,9 bilhões (10º lugar no ranking nacional) Giassi: faturamento de R$ 3,7 bilhões (29º lugar no ranking nacional) Angeloni: faturamento de R$ 3,5 bilhões (30º lugar no ranking nacional) Mundialmix: faturamento de R$ 2,6 bilhões (34º lugar no ranking nacional) Passarela Center: faturamento de R$ 1,9 bilhão (34º lugar no ranking nacional) Rede Top: faturamento de R$ 882 milhões (85º lugar no ranking nacional) Archer: faturamento de R$ 825 milhões (92º lugar no ranking nacional) Superviza: faturamento de R$ 679 milhões (105º lugar no ranking nacional) RWR Logística: faturamento de R$ 616 milhões (110º lugar no ranking nacional)

