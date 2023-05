PowerCo, da Volkswagen, busca parceiros asiáticos para construir novas fábricas de baterias em 2030

A PowerCo, empresa de baterias de propriedade do fabricante de automóveis alemão Volkswagen Group, está buscando parceiros asiáticos para construir três novas fábricas de baterias nos próximos dez anos, com o objetivo de concretizar a meta da empresa-mãe de se tornar totalmente elétrica, informou o The Paper hoje.

O relatório cita Sebastian Wolf, diretor de operações da unidade de baterias, que falou ontem em um fórum do setor em Shenzhen, China.

Baterias da PowerCo no grupo Volkswagen

A PowerCo será responsável pelo negócio global de baterias da Volkswagen, anunciou a VW em julho passado. Além da produção de baterias, a empresa recém-estabelecida também será responsável pelos negócios da cadeia da indústria de baterias.

De acordo com o plano da VW, a PowerCo e seus parceiros investiram mais de 20 bilhões de euros (US$ 2,55 bilhões) para construir seis fábricas de baterias até 2030. Sua capacidade anual totaliza 240 gigawatts-hora, o suficiente para suportar a produção de até três milhões de veículos elétricos por ano e gerar vendas anuais de mais de 20 bilhões de euros.

PowerCo tem planos para três fábricas de baterias

Isso inclui duas fábricas de 40 GWh: uma em construção em Salzgitter, Alemanha, e outra em Valencia, Espanha. Uma fábrica de 90 GWh na cidade de St. Thomas, na província de Ontário, no Canadá, está prevista para começar a ser construída no próximo ano.

“Há muitas empresas de baterias locais na Europa, mas nenhuma delas é particularmente bem-sucedida”, disse Wolf, segundo o relatório. “Esperamos encontrar parceiros na Ásia para alcançar uma situação vantajosa para todos.”

Atualmente, a empresa chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology e a sul-coreana LG Energy Solution são os principais fornecedores de baterias para os modelos de veículos elétricos da VW, que em sua maioria utilizam baterias ternárias de níquel-cobalto-manganês.

A subsidiária da Gotion High-tech em Hefei recebeu recentemente uma carta de aquisição da VW, afirmou a empresa chinesa de baterias em 10 de maio. A unidade se tornará um fornecedor designado de baterias de íon-lítio de fosfato de ferro-lítio para a VW em mercados no exterior.