Potenza se consolida como melhor escritório no ranking NPS do BTG Pactual

São os próprios clientes que vêm validando a eficiência e a experiência de atendimento exclusivo oferecido pela Potenza Investimentos. A butique de soluções financeiras, que há oito meses plugou-se ao BTG Pactual e por quatro meses consecutivos: março, abril, maio e junho de 2021, está no posto de número 1 no ranking de qualidade de atendimento dentre os mais de 100 escritórios do banco. Este índice é medido através da opinião de seus clientes, que utiliza a metodologia Net Promoter Score (NPS), desenvolvida na Universidade Harvard, para aferir o grau de fidelidade e satisfação dos clientes.

A Potenza vem conquistando a confiança de investidores sofisticados e exigentes, em sua maioria com investimentos acima de 10 milhões de reais. A busca incansável por um atendimento de alto grau de excelência, chancela a primeira posição do ranking NPS do BTG Pactual. Por meio de soluções singulares e customizadas de seu portfólio e com uma equipe dedicada de assessores que atendem no máximo 40 famílias cada.

“Com a quantidade de escritórios existentes, o que nos diferencia é a experiência positiva do nosso cliente, dado que produtos e serviços são commodities”, diz Rafael Bianchi, CIO e responsável pelo Private da Potenza Investimentos. “O que nos distingue dos concorrentes é a experiência construída pelos pilares da transparência, agilidade e soluções personalizadas, porque entendemos que cada investidor tem seu momento, seu perfil e sua necessidade”.

Todo esse rol de inteligência e governança à disposição do cliente vem acompanhado de algo não menos importante, a entrega de resultados financeiros. “O histórico de nossas carteiras entrega resultados consistentes com uma ótima relação risco e retorno, no médio e longo prazo, levando em conta o objetivo de cada investidor e sua tolerância ao risco”, assegura Rafael Bianchi, que ressalta outro pilar importante no escritório: “Para nós não basta a entrega de curto prazo, acreditamos no planejamento patrimonial, planejar para perpetuar”, completa Rafael.

Escritório da Potenza, em São Paulo: assessores atendem, no máximo, 40 famílias cada

Visão 360 graus

Quando conecta a experiência da assessoria financeira ao planejamento patrimonial, o executivo acaba por destacar a visão holística da Potenza em relação a todo o leque de necessidades dos clientes, como a situação fiscal e questões de sucessão e governança familiar, já que 70% deles são empresários e empreendedores.

“Há muitos casos de famílias com elevado patrimônio, onde toda a liquidez está sob gestão inadequada e ótica limitada, gerando o risco de ficar indisponível em um processo de sucessão”, explica Bianchi.

Segundo ele, o que diferencia a Potenza também é a capacidade de construir soluções customizadas, que inclui, além dos investimentos onshore, uma mesa robusta de renda variável, alternativas globais diversificadas e cuidadosamente selecionadas para o cenário offshore. Tudo previamente validado pelo estrategista-chefe, que é responsável tanto pela análise do risco de crédito, por exemplo, como pelo relacionamento com os gestores de fundos nos quais o dinheiro dos clientes será aplicado. “E tudo isso com independência, transparência e imparcialidade”, complementa Rafael Bianchi.

Mais do que meros conceitos, a transparência, a independência e a imparcialidade formam o DNA da Potenza e se refletem na ponta do atendimento, cujo papel os assessores seguem à risca: o alinhamento das soluções é feito em benefício do cliente e não da instituição que provê os produtos financeiros.

Corporate e agronegócio

“Nossos clientes contam com assessoria completa, inclusive para suas empresas. Apresentamos soluções que incluem acesso a crédito, estruturação de dívida de longo prazo e gestão de caixa, buscamos alternativas melhores que as tradicionais de grandes bancos”, diz Rafael. Como exemplo, a Potenza vem ajudando a realizar operações de hedge no agronegócio – estratégia de investimentos que visa proteger um ativo contra as variações futuras do preço da soja, milho, boi etc., que nos últimos meses tiveram altas expressivas. Afinal, do plantio até a colheita da lavoura há um período de vários meses e muita coisa pode ocorrer nesse tempo gerando risco para o empresário.

O CIO completa: “Essa visão 360 graus nos permite cuidar de tudo para o cliente. Nosso desafio é sempre oferecer uma experiência customizada às suas necessidades, o que fortalece a relação de longo prazo”.