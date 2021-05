Potenza bate recordes com foco em experiências para clientes private

Os primeiros quatro meses de 2021 consolidaram-se como um período de muitas realizações para a Potenza Investimentos, escritório independente de serviços financeiros que em julho de 2020 decidiu pela mudança para o BTG Pactual, após dois anos na XP. A primeira conquista foi anunciada ao board: a Potenza é o escritório que, vindo da XP Investimentos, mais rapidamente conseguiu converter a carteira de clientes para o banco BTG Pactual.

“Todo patrimonial que tínhamos sob custódia na XP conseguimos converter em apenas cinco meses para o banco BTG, 100 dias antes da meta”, comemora Gabriel Rodrigues, CEO da Potenza. “E tem mais: nós quase dobramos o valor médio investido por cada cliente”.

E por falar em clientes, foram eles que em março alçaram a Potenza ao posto de melhor escritório no ranking de qualidade de atendimento do BTG Pactual, que utiliza a metodologia Net Promoter Score (NPS) para avaliar a satisfação de quem os contrata. Desenvolvida na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, essa métrica aponta o grau de fidelidade dos clientes e possibilita o desenvolvimento de longo prazo da empresa baseado em bons relacionamentos.

Para coroar a boa fase e demonstrar o comprometimento com os planos futuros, a Potenza mudou-se para uma nova sede, na cobertura de um dos edifícios na Avenida Juscelino Kubitschek, no coração do Itaim Bibi, em São Paulo, onde passou a oferecer uma experiência de atendimento ainda mais exclusiva ao seu público-alvo, o segmento de private banking. “A nova sede consolida nosso modelo de atendimento customizado, focado nos desejos e nas necessidades do cliente”, diz Gabriel Rodrigues.

Esses resultados são consequência também da adequação da plataforma de investimentos do BTG Pactual ao segmento de atuação de seu escritório. “O BTG tem o private no DNA”, diz Gabriel Rodrigues. “Estar nessa plataforma nos permite ter acesso a produtos e soluções diferenciados para nosso cliente”.

Nova sede da Potenza, em São Paulo: na cobertura de um dos edifícios na Avenida Juscelino Kubitschek, escritório passou a oferecer uma experiência de atendimento ainda mais exclusiva

Soluções 360 graus

Mais do que produtos financeiros, a Potenza oferece soluções 360 graus que incluem também as áreas de crédito, estruturação de dívida, proteção patrimonial, orientação sucessória, M&A (fusões e aquisições), câmbio e gerenciamento de risco. “Nossa missão é perpetuar o negócio com o melhor atendimento, independência e foco no que o cliente realmente precisa”, acrescenta o CEO.

Uma equipe focada em estratégia de produtos e alocação orienta os assessores a fazer um diagnóstico robusto e descobrir do que o cliente precisa, abrindo um leque de soluções que podem atender, por exemplo, casos de sucessão em empresas familiares. Há situações em que patriarcas e matriarcas empreendedores se veem num dilema entre contratar um CEO ou transferir a gestão dos negócios aos sucessores, que nem sempre estão interessados ou preparados para a missão. É aí que a Potenza aponta sugestões, que podem envolver desde um plano de liquidez ou mesmo a entrada de um sócio-investidor

“E só conseguimos entregar esse tipo de serviço para o cliente mais sofisticado porque ele tem confiança na nossa independência e na nossa capacitação”, diz Gabriel Rodrigues. “Nós não temos um ‘cardápio’, mas, sim, profissionais capacitados que trabalham em conjunto para diagnosticar como podem ajudar na vida financeira do cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica”.

Rápida expansão

Com base nesses pilares de atuação, a Potenza vem experimentando uma qualificada e consistente expansão, tanto na captação de ativos quanto na abertura de novas filiais. Em abril captou 50% mais do que em março, e atualmente são quatro escritórios no interior paulista — São Carlos, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Piracicaba — além de um em Resende, no estado do Rio de Janeiro.

“Dada a experiência que queremos prestar, entendemos que muitos clientes de fora das capitais têm necessidade de serem atendidos de forma sofisticada e não com soluções padronizadas, principalmente oferecidas pelos bancos tradicionais”, diz Rodrigues.

“A Potenza é feita por pessoas. Entendemos que um time seleto será a chave do sucesso para nossa estratégia de crescimento. A cultura, qualificação técnica e o DNA geram uma experiência de atendimento sólida ao cliente; e este é nosso grande diferencial”, finaliza o executivo.

