Plano de recuperação judicial da SouthRock é rejeitado por credores

A SouthRock Capital, dona das marcas Brazil Airport Restaurants e TGI Fridays, não conseguiu aprovar o seu plano de recuperação judicial na assembleia geral de credores realizada na última quarta-feira, 5. A empresa entrou com o pedido no fim de 2023 com dívida estimada em R$ 1,8 bilhão.

A empresa informou que nem todas as classes de credores aprovaram seu plano, mas como conseguiu o aval de três das quatro categorias, está confiante de que conseguirá a homologação do plano pela Justiça.

“A empresa entende que todos os requisitos legais estão preenchidos”, disse a SouthRock em nota enviada à agência Reuters.

A empresa operava as redes Starbucks e Subway no Brasil. No ano passado, ela vendeu as lojas da rede de cafeteria para a Zamp, empresa dona das marcas Popeyes e Burger King no Brasil.

O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2024, portanto a rejeição do plano de recuperação judicial não afeta a venda.