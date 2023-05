Pais e empreendedores: Viih Tube e Eliezer criam marca de brinquedos infantis

Os influenciadores têm conquistado um espaço significativo no mundo dos negócios, não apenas como promotores de marcas, mas também como empreendedores. Um mês após o nascimento da primeira filha, Viih Tube e Eliezer anunciam neste domingo, 14, o lançamento do primeiro produto de sua marca de brinquedos infantis Baby Tube.

Com foco inicial nas redes sociais, onde o casal soma mais de 32 milhões de seguidores, a marca Baby Tube tem a proposta de oferecer brinquedos para acompanhar cada fase do desenvolvimento da filha do casal, além de contar com personagens que abordam temas da maternidade, como rotina do sono e introdução alimentar, em cada lançamento.

Neste Dia das Mães, cerca de 50 mil unidades do primeiro produto da marca estão disponíveis para a venda. Outros três brinquedos estarão em pré-venda. A expectativa é faturar mais de 2 milhões de reais com o primeiro lançamento.

O lançamento no Dia das Mães

O primeiro produto lançado será um tecido de poliéster feito a mão para acompanhar os bebês durante o sono. O personagem Ruanito vai trazer informações sobre rotina do sono dos recém-nascidos. Com o objetivo de atingir mães de diversas classes sociais, o casal pensou em um valor acessível para que o público possa adquirir a novidade e acompanhar as próximas novidades da marca mensalmente. O primeiro produto será vendido por 65,90 reais.

"Acho que os meus seguidores vão me apoiar com a marca Baby Tube. Eles sabem que tudo que eu faço tudo com muito amor. Quero deixar os produtos acessíveis e com a maior qualidade possível para eles", diz Viih Tube em entrevista à EXAME.

Cada brinquedo será acompanhado de um QRCode e um vídeo da influenciadora com um recado de mãe para mãe, como ela descreveu. "A ideia da marca é me aproximar ainda mais desse público que conversa muito com o atual momento da minha vida".

Como a marca Baby Tube foi criada

A ideia de criar uma marca de brinquedos infantis surgiu depois que o casal começou a fazer o enxoval da filha Lua. "Tivemos dificuldades em encontrar brinquedos com qualidade que reunissem todas as recomendações dos médicos para o desenvolvimento do bebê", diz Eliezer.