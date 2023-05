Um relatório recente da Trendforesee Consulting Co revelou que marcas chinesas têm se tornado cada vez mais populares entre os consumidores. De acordo com o relatório, 79,9% dos consumidores aumentaram seu consumo de marcas chinesas em 2023, em comparação com 73,3% em 2020.

O aumento não se limitou a um grupo específico de consumidores. Pessoas de todas as faixas etárias aumentaram significativamente seu consumo de marcas chinesas em 2023. No entanto, o crescimento foi mais proeminente entre a geração pós-1990 e aqueles nascidos entre 2000 e 2005.

Mas o que está por trás dessa tendência?

De acordo com o relatório, a melhoria da qualidade, a maior relação custo-benefício, elementos de maré nacional, melhor entendimento dos consumidores chineses e confiança cultural à medida que o país se fortalece são algumas das razões para o aumento pela compra de marcas chinesas.

O relatório também destacou que a influência das marcas chinesas tem sido cada vez mais reconhecida pelos consumidores. Em 2020, a impressão dos consumidores sobre as marcas chinesas era de que elas eram baratas, eficientes e práticas. Mas agora, em 2023, os consumidores também valorizam marcas ricas em patrimônio cultural, com maior relação custo-benefício, com artesanato engenhoso e confiáveis.

Tecnologia e informática

As marcas chinesas líderes têm contribuído para o apreço dos consumidores pelas marcas chinesas. Algumas das marcas chinesas favoritas nomeadas pelos consumidores em 2023 incluem Huawei, Xiaomi, Li-Ning, Anta Sports e Midea.

Além disso, a inovação diversificada das marcas tem aumentado a confiança dos consumidores nas marcas chinesas. Novas marcas de consumo e marcas regionais têm promovido o desenvolvimento das marcas chinesas.

Em suma, o aumento do consumo de marcas chinesas reflete a crescente confiança dos consumidores na qualidade e na inovação das marcas chinesas, além do crescente orgulho nacional na China. Com a melhoria constante da qualidade das marcas chinesas e a formação de uma atmosfera de consumo de marca mais sofisticada, é provável que essa tendência continue nos próximos anos.