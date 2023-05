China promete 'esmagar' qualquer forma de independência de Taiwan e reforça critica aos EUA

A China está pronta para "esmagar resolutamente qualquer forma de independência de Taiwan" e tentativas de interferência externa, alertou o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, o coronel Tan Kefei, em resposta a relatos de que os Estados Unidos estariam se preparando para fornecer armas à ilha e ajudar no treinamento de suas forças armadas.

O porta-voz afirmou que a China está "fortemente" insatisfeita e se opõe firmemente ao fortalecimento dos laços militares dos EUA com o Partido Democrático Progressista de Taiwan (DPP, na sigla em inglês).

"Esse é um movimento muito errado e perigoso", disse o coronel em coletiva de imprensa, segundo divulgado pelo ministério.

Uma só China

Tan Kefei reiterou que a China pede aos EUA que "respeite o princípio de 'uma só China', se comprometa a não apoiar a independência de Taiwan e interrompa qualquer forma de conluio militar EUA-Taiwan".

Às autoridades do DPP e aos separatistas, o coronel disse que "as tentativas de 'buscar a independência contando com os Estados Unidos' e 'buscar a independência pela força' são um beco sem saída".

"O Exército de Libertação Popular da China continua a fortalecendo seu treinamento e preparativos militares, e esmagará totalmente qualquer forma de 'independência de Taiwan' e de tentativas de interferência externa e defenderá resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial", declarou Tan.