O frigorífico de R$ 3,3 bilhões que começou como um açougue em Minas e agora quer alimentar pets

Há uma nova aposta no radar da indústria de carnes mineira CDM, dono da Plena Alimentos, que em 2022 faturou 3,3 bilhões de reais: petiscos para animais de estimação.

A empresa investiu cerca de 20 milhões de reais para lançar no país uma marca de produtos naturais para pets, a Petsko. Lançada no final de 2021 com uma fábrica em Paraíso do Tocantins, em Tocantins, a marca, até então, exportava o que produzia para países como os Estados Unidos, no formato white label (com o cliente escolhendo a marca).

Agora, a ideia é trazer para o Brasil os produtos da Petsko, com uma categoria chamada pela empresa de “snacks naturais para pets”. São petiscos naturais produzidos a partir de matérias-primas próprias e de parceiros da região, como esôfago, orelha e bexiga, e possuem certificação sanitária emitida pelo Serviço de Inspeção Federal.

Quem é o Grupo CDM

O Grupo CDM, dono da Plena Alimentos, é uma das principais indústrias do segmento frigorífico do país. Segundo a própria empresa, é a sétima colocada no ranking de número de abates do Brasil, um país que tem na sua lista de empresas as maiores do mundo: JBS, BRF e Marfrig.

A sigla é a inicial dos nomes dos três sócios-fundadores do negócio, o mineiro Denio Altivo de Oliveira e os paraenses e irmãos Claudio Ney de Faria Maia e Marcos Maia.

Os irmãos se mudaram do Pará para Belo Horizonte para tentar a vida com o varejo, cuidando de um açougue nos anos 1980.O negócio escalou, e os dois empresários sentiram a necessidade de ter um fornecimento próprio de carne. Foi quando se juntaram a Denio (que já era fornecedor dos irmãos) e compraram uma fatia de um frigorífico em Pará de Minas.

Próximo de 1994, com a mudança da legislação que obrigou os frigoríficos a venderem carnes embaladas, os três decidiram apostar mesmo na indústria de carnes.

A marca mais conhecida da holding é a Plena Alimentos, que atende o mercado interno e externo, enviando carne a regiões como Ásia, Oriente Médio e norte da África. O grupo também é dono das empresas Grande Lago, Transquali Transportes e, mais recentemente, da Petsko, de petiscos para animais.

Como é a aposta em petiscos animais

Um dos principais desafios das indústrias de commodities é gerar valor à matéria-prima. É um exercício que constantemente vem sendo trabalhado, nas mais diversas áreas.

No aço, por exemplo, a gigante do setor Gerdau tem investido em startups como a Brasil ao Cubo, que constrói casas com blocos de concreto e aço pré-moldados - o que, consequentemente, agrega valor à matéria-prima.

No caso da carne, não é diferente. Empresas procuram como faturar mais em cima da matéria-prima que já produzem. Com a Petsko, esse foi o movimento.

“Nosso maior negócio é commodity, que é muito nervoso, rápido e que toma muita energia”, diz Marcos Maia, um dos fundadores da empresa. “Precisamos alguém fora do dia a dia da operação para pensar em inovação e em novos produtos”.

Essa pessoa é Luis Filipe, seu filho. Ele que foi responsável por fazer a empresa apostar em petiscos animais. O empreendedor participava de uma feira do setor no exterior e notou que alimentos para pets era um dos assuntos que mais apareciam nas rodas de conversa.

Foi quando começou o processo para implantar a fábrica, que começou a funcionar no final de 2021. “Entendemos que precisávamos olhar para fora, num momento em que a carne ganhava cada vez mais tecnologia, como aquelas que são feitas no laboratório”, afirma. “O boi tem muita oportunidade de agregar valor, mas que no Brasil ainda não é comum. Com a Petsko, estamos agregando novos valores agora”.

Qual a estrutura da Petsko no Brasil

Depois de se aventurar com clientes estrangeiros, a marca chegou ao país neste ano em 200 pontos de venda. O valor ainda é uma fatia fininha da pizza de 3,3 bilhões de reais de faturamento que a empresa tem.

Em números brutos, essa é a meta (e o objetivo):

Faturamento em 2023: 15 milhões de reais

Faturamento previsto para 2024: 25 milhões de reais

A ideia, porém, é atingir, em cinco anos, 5% das receitas vindas da Petsko. Mercado para isso, tem.

Em 2022, estudo do balanço do Instituto Pet Brasil (IPB) apontou que o faturamento do setor pet cresceu 16,4%, chegando aos 60,2 bilhões de reais. Além disso, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial com mais pets no mundo, totalizando uma população de 149,6 milhões de animais de estimação.

“Estamos no começo de uma longa jornada de crescimento e conhecimento de marca, mas estamos caminhando para alcançar nosso objetivo, que é tornar nossos snacks referência no mercado brasileiro”, diz Maia.

O objetivo, para ano que vem, é chegar a mais de 1.000 estabelecimentos.

Atualmente, a fábrica tem capacidade de processar mensalmente, mais de 120 toneladas de petiscos mastigáveis e ossos bovinos naturais, entre eles bexiga palito, esôfago e orelha, e pretende ampliar nas fases seguintes da operação.

“Hoje, no mercado externo, estamos em um momento de consolidação, fortalecendo as parcerias com os clientes que já temos e abrindo novos mercados também, como Canadá e Europa”, diz Luís Filipe Guimarães Maia, especialista em Novos Negócios e Inovação da Petsko e membro da segunda geração da família fundadora da CDM. “Aqui, agora trabalhamos para as pessoas começarem a conhecer a marca. A expectativa é pelo menos dobrar ou triplicar o ponto de venda ano que vem”.