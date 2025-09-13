O bilionário do SharkTank que responde mil e-mails assim que acorda e leva a filha para a escola

O investidor Mark Cuban, dono do time Dallas Mavericks e ex-estrela do programa Shark Tank, construiu uma fortuna de US$ 4,6 bilhões a partir de um estilo de vida disciplinado e surpreendentemente simples. Logo ao acordar, entre 6h30 e 7h, ele inicia o dia respondendo até mil e-mails, hábito que chama de sua “meditação matinal”.

Para Cuban, lidar com as tarefas prioritárias cedo é fundamental para a produtividade. Ele prefere mensagens eletrônicas a reuniões presenciais, afirmando que encontros só fazem sentido quando há uma negociação de fato. O bilionário mantém todas as trocas de e-mails desde os anos 1990 e se recusa a ter assistente para não “perder tempo”.

O café da manhã é leve e sempre inclui café descafeinado e biscoitos proteicos da marca Alyssa’s Cookies, em que investiu no Shark Tank. Antes de mergulhar no trabalho, ele faz questão de levar a filha à escola, reforçando seu princípio de que, após o sucesso financeiro, a família passou a ser prioridade.

E-mail como filosofia de trabalho

Cuban processa entre 700 e 1.000 e-mails por dia em três celulares diferentes — dois Android e um iPhone. Ele garante que prefere isso a perder horas em reuniões sem resultados claros. Para cada encontro, exige duração definida e objetivo previamente estabelecido. Por volta das 10h30, já concluiu as tarefas mais importantes do dia.

Disciplina nos exercícios e na alimentação

A atividade física é rotina obrigatória.

Cuban dedica de 45 a 90 minutos por dia a práticas como basquete, kickboxing, stairmaster e aulas de aeróbica. Desde 2019, segue uma dieta vegetariana, priorizando energia e longevidade. Ele afirma que hoje se exercita mais do que há 15 anos, justamente porque o corpo exige manutenção maior com a idade.

Além disso, investe em suplementação e vitaminas, defendendo que “os 60 são os novos 40”.

Família em primeiro lugar

Pai de três filhos — Alexis, Alyssa e Jake —, Cuban ajusta a agenda de compromissos ao calendário escolar e familiar. À noite, reserva o tempo para assistir televisão em casa, participar de jogos do Mavericks ou simplesmente acompanhar a rotina dos filhos. Ele também leva uma das filhas para a escola.

Ele mantém limites claros entre trabalho e vida pessoal e evita negócios durante atividades familiares. Também insiste que os filhos aprendam a ser independentes, sem privilégios automáticos por serem herdeiros.

O tempo como maior ativo

A filosofia central de Cuban é tratar o tempo como bem insubstituível. Ele organiza a rotina para maximizar produtividade, seja com leitura de mais de três horas diárias sobre tecnologia, economia e inteligência artificial, seja com cochilos estratégicos nos fins de semana.

Para ele, a verdadeira vantagem de ser bilionário é controlar a própria agenda, o que garante espaço para negócios, saúde e família sem comprometer nenhum deles.