O ano de 1986: em meio aos planos Cruzado e Cruzado II, a Mesbla reinava no varejo

O famigerado Plano Cruzado foi anunciado em fevereiro de 1986. Entre as medidas adotadas estavam o congelamento de câmbio, preços e salários, instituição do gatilho salarial, extinção da correção monetária e a criação de uma nova moeda, o Cruzado (Cz$), equivalente a mil Cruzeiros.

A Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) passou a ser chamada de Obrigação do Tesouro Nacional (OTN), com o valor inalterado de 106,40 cruzados até março de 1987. Esperançoso de que a inflação seria contida, o governo ressuscitou a moeda de um centavo.

Em novembro, depois das eleições para governadores, senadores e deputados federais e estaduais – o PMDB de Sarney foi o grande vencedor do pleito –, o governo federal anunciou o Plano Cruzado II. Foi mais um choque fiscal acompanhado de aumento de preço dos combustíveis e de tarifas públicas.

Meses antes, Sarney se reuniu em Buenos Aires com o então presidente da Argentina, Raúl Alfonsín, para firmar um acordo econômico de integração mútua. Foi a base do Mercado Comum do Sul, o Mercosul.

No MELHORES E MAIORES daquele ano, a campeã foi uma companhia que marcou época, a Mesbla. Filial de uma empresa francesa, ela abriu as portas no centro do Rio de Janeiro em 1912. Quatro anos depois da inauguração, a administração passou para as mãos do francês Louis La Saigne, então subgerente da unidade portenha.

Foi ele que, em 1924, transformou a filial carioca numa companhia autônoma. Surgiu assim a Sociedade Anônima Brasileira Estabelecimentos Mestre et Blatgé, que passou a ser chamada de Mesbla em 1939. O novo nome era uma combinação de duas sílabas do antigo, uma ideia dada pela secretária de La Saigne.

Por quase três décadas, a Mesbla reinou praticamente sozinha no mundo do varejo. Era a única, afinal, com abrangência nacional. A Mesbla, dizia-se, só não vendia caixões funerários, pois estes são destinados a quem já morreu – para os vivos, porém, ela vendia de tudo. Exageros à parte, fez tremendo sucesso.

Em 1999, teve sua falência decretada. Em 2022, a marca ressurgiu como um e-commerce, com outros donos.