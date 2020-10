Notredame Intermédica compra Hospital em Curitiba por R$ 48,5 milhões

Da Redação, com Reuters

Por Da Redação, com Reuters

A operadora de planos de saúde NotreDame Intermédica comunicou nesta segunda-feira que a sua subsidiária Clinipam fechou contrato para a aquisição do Hospital Santa Brígida, em Curitiba (PR). É hora de seguir investindo em ações de saúde? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research

O preço de aquisição (enterprise value) foi de 48,5 milhões de reais, incluindo o imóvel com aproximadamente 6 mil m² de área construída, equivalente a aproximadamente 700 mil reais por leito.

O montante foi pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingência. Com a operação, a Notredame Intermédica passou a deter, de forma indireta, 97% das ações do Hospital Santa Brígida.

O Hospital Santa Brígida opera um hospital materno-infantil com 72 leitos, sendo 15 de UTI, 4 salas obstétricas e 5 consultórios de pronto socorro, além de uma ala diagnóstica com ultrassonografia, endoscopia, radiografia e laboratório de análises clínicas.

Em 2019, o Hospital Santa Brígida apresentou um faturamento líquido de 31,2 milhões de reais.

A aquisição faz parte da estratégia de consolidação da companhia. Em agosto, a Notredame Intermédica anunciou acordo para a compra do Grupo Medisanitas Brasil, com o valor da transação fixado em 1 bilhão de reais. Foi a quinta aquisição da empresa somente este ano.

Após a aquisição do Medisanitas, o GNDI se consolida como a maior operadora de saúde do país em número de beneficiários, com 4,1 milhões de vidas.